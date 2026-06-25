Украинские детские гематоонкологи приняли участие в конгрессе EHA 2026 при поддержке Biopharma Plasma

Инвестиции в профессиональное развитие врачей сегодня напрямую влияют на качество медицинской помощи пациентам завтра. Именно поэтому поддержка непрерывного медицинского образования остается одним из ключевых направлений развития современной системы здравоохранения.

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При поддержке Biopharma Plasma группа украинских детских гематоонкологов приняла участие в Конгрессе Европейской гематологической ассоциации, который состоялся 11–14 июня в Стокгольме, Швеция.

Конгресс EHA традиционно входит в число самых авторитетных международных научных мероприятий в области гематологии. Ежегодно он объединяет ведущих исследователей, клиницистов и экспертов из десятков стран мира, которые представляют результаты новейших исследований, современные клинические рекомендации и инновационные подходы к диагностике и лечению заболеваний крови.

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Для украинских специалистов участие в конгрессе стало возможностью ознакомиться с самыми актуальными достижениями детской гематологии и онкологии, а также обсудить сложные клинические случаи с международными коллегами. Не менее важным стал обмен практическим опытом и профессиональными решениями, которые уже сегодня внедряются в ведущих медицинских центрах мира.

Полученные знания и современные клинические подходы будут способствовать их дальнейшему внедрению в украинскую медицинскую практику. Это означает не только повышение профессиональной компетенции врачей, но и расширение возможностей для своевременной диагностики, персонализированного лечения и улучшения качества медицинской помощи детям с гематологическими и онкологическими заболеваниями.

В Biopharma Plasma подчеркивают, что поддержка развития медицинского сообщества является важной составляющей социальной ответственности компании. Доступ украинских врачей к международному опыту, современным научным знаниям и доказательным клиническим практикам создает дополнительные возможности для развития медицины в Украине и повышения качества помощи пациентам.