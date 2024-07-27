Улучшает здоровье и помогает похудеть: чем полезна тыква

Титул короля осени смело можно отдавать этому оранжевому продукту. Сочная тыква с тонким ореховым вкусом добавляет насыщенности блюдам: супам, кашам, запеканкам и десертам.

Кроме высокого содержания клетчатки, витаминов A, C и E, тыква богата важными минералами, которые играют значительную роль в поддержании общего здоровья. Издание eatthis.com рассказывает о преимуществах этого популярного продукта.

Может помочь похудеть

Одна чашка нарезанной кубиками тыквы содержит около 3 граммов сытной клетчатки и всего 63 калории с менее 1 граммом жира, что делает его отличной пищей для похудения. Растворимая клетчатка, содержащаяся в тыкве, как известно, снижает аппетит.

Здоровье ваших глаз улучшится

Тыква, как и другие оранжевые овощи и фрукты, содержит бета-каротин, который организм превращает в витамин A. Одна чашка нарезанной кубиками тыквы содержит 745 микрограмм витамина A, что составляет 83% от рекомендованной диетической нормы (RDA) для мужчин и 106% от RDA для женщин. Витамин A важен для здоровья глаз, помогая питать роговицу, предотвращать сухость и поддерживать зрение в плохих условиях освещения.

Ваша иммунная система получит серьезный импульс

Ежедневная норма витамина C для взрослых составляет 90 миллиграммов, а одна чашка вареной тыквы содержит 30 миллиграммов этого питательного вещества, что составляет 33% от рекомендуемой суточной нормы. Витамин C играет ключевую роль в функционировании иммунной системы, помогая предотвращать и лечить респираторные и системные инфекции.

Ваши кости укрепятся

Тыква богата магнием, марганцем и калием – тремя минералами, которые значительно способствуют здоровью костей. Магний повышает минеральную плотность костной ткани, калий уменьшает потерю кальция, а марганец помогает поддерживать процесс построения костной ткани. Это означает, что тыква может помочь укрепить ваши кости и снизить риск развития остеопороза.

Ваш риск рака может снизиться

Антиоксиданты в тыкве защищают клетки от повреждения свободными радикалами и уменьшают воспаление, что помогает предотвращать некоторые виды рака и другие хронические заболевания. В частности, витамины A и C, а также бета-каротин играют немаловажную роль в этом процессе.

Вероятно, ваше артериальное давление выровняется

Интересно, что тыква содержит больше калия, чем банан. Калий помогает поддерживать нормальное кровяное давление, расслабляя стенки кровеносных сосудов и выводя избыток натрия из организма. Исследования показывают, что низкое потребление калия связано с повышением АД, а обзор 2020 года в Журнале Американской кардиологической ассоциации выявил связь между добавками калия и снижением АД у взрослых с гипертонией.

Ваше сердце будет здорово

Тыква богата каротиноидами, такими как бета-каротин, лютеин и зеаксантин, способствующие здоровью сердца. Исследование 2016 года в Scientific Reports показало, что добавление в рацион ежедневной порции желто-оранжевых овощей снижает риск сердечных заболеваний на 23%.

У вас будет меньший риск ухудшения когнитивных функций

Каротиноиды, содержащиеся в тыкве, также могут помочь защитить ваш мозг. Исследование 2014 года в British Journal of Nutrition показало, что диета, богатая каротиноидами, связана с улучшением памяти, речевой плавности и зрительного внимания у пожилых людей. Кроме того, тыква содержит много витамина E, который может снизить риск развития болезни Альцгеймера и других возрастных заболеваний.

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