Уменьшает шрамы и противодействует старению: невероятный эффект от куркумы

При возникновении проблем с кожей иногда народные средства становятся более эффективными, чем традиционные лекарства. Среди них куркума, обладающая многими другими свойствами.

Среди прочего, эта знаменитая по всему миру приправа также очень эффективна для лечения многих заболеваний кожи. OBOZ.UA рассказывает об эффективности этой приправы.

Лечение отеков и темных кругов под глазами

Темные круги под глазами появляются из-за недосыпания, пигментации, пребывания на солнце, однако куркума обладает противовоспалительными и осветительными свойствами. Эти факторы делают ее незаменимой для лечения темных кругов и опухших глаз. Для приготовления смеси возьмите две чайные ложки порошка куркумы, одну столовую ложку сыра и несколько капель лимонного сока. Пасту следует наносить на область вокруг глаз и смыть через 15 минут.

Уменьшает шрамы

Для осветления пятен и шрамы на коже эффективно действует вещество куркумин. Ведь хорошо известно противовоспалительное свойство куркумы. Антиоксидантными и противовоспалительными свойствами обладает куркумин, который присутствует в этой желтой специи. Осветить и выровнять тон кожи помогает куркумин, уменьшающий чрезмерную выработку меланина.

Волосы на лице

Для уменьшения волос на лице используйте маску для лица. Для приготовления смеси необходимо добавить в порошок куркумы нутовую муку и розовую воду. Для максимального эффекта нанесите маску на лицо и оставьте на 10-15 минут. Затем дождитесь высыхания и смойте холодной водой. Следует делать эту процедуру регулярно в течение месяца.

Старение

Для противодействия преждевременному старению используйте куркуму, ведь она помогает устранять повреждения, вызванные вредными свободными радикалами. Ведь куркумин известен как антиоксидант, помогающий в борьбе со свободными радикалами, отвечающими за преждевременные признаки старения. Рекомендуют наносить маску для лица, которую готовят из чайной ложки порошка куркумы, молока и меда. Нужно нанести пасту на лицо и спустя некоторое время смойте. Для достижения эффекта маску для лица делайте дважды в неделю.

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