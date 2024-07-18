Уменьшится риск хронических заболеваний: врач объяснила, как на украинцев может повлиять отказ от летнего времени

Украинский парламент отменил переход на летнее время и это должно положительно повлиять на здоровье украинцев. Постоянство часового пояса будет минимизировать влияние изменения длины светового дня на организм человека и не будет наносить искусственный вред.

Об этом в комментарии OBOZ.UA сказала врач-терапевт Дарья Лопушнян. Она объяснила, что наш организм обладает собственными биологическими ритмами, которые мы подстраиваем под внешний мир.

Любые внешние изменения, в том числе перевод часов, несут сбой в работе организма. Они вызывают стрессовую реакцию, ухудшение сна, уменьшение концентрации внимания, смену настроения.

Наибольший вред, по ее словам, перевод часов наносил людям пожилого возраста и детям, поскольку именно у них адаптативные возможности организма снижены.

"Дети становятся уставшими, раздраженными и истощенными, теряют эффективность и качество умственной деятельности. У людей старшего возраста еще добавляются хронические заболевания, повышается риск их обострения и возникновения осложнений, таких как гипертонический криз, инсульты, инфаркты", – пояснила врач.

Она добавила, что перевод часов искусственно создавал дополнительный вред для организма человека. После того как это действие отменили влияние изменения длины светового дня на организм человека будет минимальным.

Ранее кандидат биологических наук Ольга Маслова объяснила, что дискомфорт во время сезонного перевода времени испытывают прежде всего люди с сердечно-сосудистыми проблемами.

"Было несколько исследований по инсультам и сердечно-сосудистым заболеваниям. Они доказывают, что смертность в дни перевода часов, особенно в весенний период, увеличивается с такими проблемами", – отметила Маслова.

В то же время ученые Американской академии медицины сна (AASM) отмечают, что постоянное стандартное время является оптимальным выбором для здоровья и безопасности. Поэтому призывают к отмене сезонного перевода часов. Ученые объясняют, что отказ от сезонного изменения времени лучше согласуется с биологическими ритмами человека.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 октября 2024 года Украина в последний раз переведет стрелки часов – на зимнее время, которое является стандартным. Перевода на так называемое летнее время, которое было искусственно создано для более эффективного использования дневного света, больше не будет.

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