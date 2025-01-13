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Уникальная операция: в Украине врачи впервые поменяли пациенту третье по счету сердце

Анна Павлова
Новости медицины
1 минута
723
Уникальная операция: в Украине врачи впервые поменяли пациенту третье по счету сердце
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