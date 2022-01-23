Употребление кофе может снизить риск развития опасного вида рака: результаты исследования

Исследование американских ученых показало, что употребление двух чашек кофе в день снижает риск рака печени. В Британии предложили повысить их число до 3-4.

Так, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), каждый год около 24 500 мужчин и 10 000 женщин заболевают этим видом онкологии в США.

Добавление кофе в свой ежедневный рацион может стать хорошим шагом к снижению риска развития рака печени. Об этом говорится в исследовании 2007 года, опубликованном в журнале Gastroenterology, пишет Bestlifeonline.

Врачи для метаанализа рассмотрели девять различных работ, опубликованных в период с 2002 по 2007 год, в которых приняли участие более 241 000 человек.

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Согласно объединенному исследованию, увеличение потребления кофе до двух чашек в день связано с 43-процентным снижением риска рака печени. По данным ученых, кофе содержит большое количество антиоксидантов, таких как хлорогеновые кислоты и кофеин, которые могут защитить этот орган от повреждений.

Кроме того, более частое потребление кофе было связано с более низкой распространенностью аномальной активности аланинаминотрансферазы, которая является маркером повреждения печени.

"Это открытие предполагает, что употребление кофе может снизить риск рака печени даже после приобретение болезни печени", — говорится в исследовании.

Примечательно, что британские исследователи также допустили, что для достижения наилучших результатов может потребоваться выпить немного больше двух чашек в день. Исследование 2021 года, опубликованное в журнале BMC Public Health, проанализировало привычки пить кофе у более чем 494 000 человек в британской биомедицинской базе данных, отслеживающих состояние их печени в течение 11 лет. Согласно исследованию, у тех, кто пьет кофе, вероятность развития хронического заболевания печени на 21 процент ниже, на 20 процентов меньше вероятность развития хронического или жирового заболевания печени и на 49 процентов меньше вероятность умереть от хронического заболевания печени, чем у тех, кто не пьет кофе.

Ученые заявили, что максимальная польза была обнаружена у людей, которые выпивали от трех до четырех чашек в день.

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