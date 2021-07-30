Употребление кофе может снизить риск возникновения четырех опасных болезней, – результаты исследования

Употребление кофе может снизить риск возникновения ряда тяжелых заболеваний. Среди них рак, диабет, инсульт и появление камней в почках.

Как пишет Еxpress, более 900 тысяч человек пили четыре или более чашек кофе в день. В результате было обнаружено, что они имели на 49% более низкий риск смерти от рака полости рта и горла по сравнению с теми, кто не пил кофе или пил его только от случая к случаю.

Кофе также было связано с защитой от рецидива рака груди, снижением риска рака простаты и более низким риском рака матки.

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Долгосрочное исследование показало, что увеличение потребления кофе более чем на одну чашку в день в течение четырехлетнего периода может снизить риск диабета второго типа на один процент.

Научная работа также показала, что снижение ежедневного потребления более чем на одну чашку кофе, увеличило риск диабета на 17%.

В Швеции было проведено исследование на выборке из более чем 34 тысяч женщин, не страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Результат показал, что в случае употребления более одной чашки кофе в день на 22-25% снижался риск инсульта.

Также изучены данные почти 218 тысяч человек, где было установлено, что употребление кофе снижало риск появления камней в почках.

При этом ученые подчеркнули, что кофеин может оказывать вредное воздействие на организм. Зависимость от кофеина – это признанная проблема со здоровьем, которая может вызвать абстинентный синдром. Это также часто связано с такими состояниями, как бессонница, депрессия, и есть некоторые свидетельства того, что это может вызывать проблемы с фертильностью у женщин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые сказали, что употребление нескольких чашек кофе каждый день может снизить риск появления рака простаты.