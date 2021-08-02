Употребление ультрапастеризованных продуктов грозит опасной болезнью, – результаты исследования

Частое употребление в пищу в пищу продуктов с высокой степенью переработки (ультрапастеризованных) может привести к заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Ведь в таких продуктах есть различные химические вещества, красители, подсластители и консерванты.

Воспалительное заболевание кишечника (ВЗК) обычно характеризуются диареей, ректальным кровотечением, болью в животе, усталостью и потерей веса, пишет Еxpress. Отмечается, что сладкая и жирная пища, напитки с кофеином подпадают под список "потенциальных триггеров" ВЗК.

Для получения таких результатов международная группа исследователей изучила данные более чем 116 тысяч человек. За ними наблюдали в течение 13 лет. Все это время люди заполняли подробные анкеты, отвечая, как они питаются. Всего было выявлено 467 диагнозов ВЗК, из них 90 случаев болезни Крона и 377 случаев язвенного колита.

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Результаты показали, что ежедневное употребление от одной до четырех порций ультрапастеризованной пищи увеличивает риск ВЗК на 67%. В то время как употребление пяти или более порций в день связано с повышением риска ВЗК на 82%.

Эксперты по питанию рассказали, что ультрапастеризованные продукты, в частности, переработанное мясо, сладкие хлопья для завтрака и безалкогольные напитки, содержат большое количество соли, сахара и искусственных ароматизаторов.

Также исследователи отметили, что белое мясо, необработанное красное мясо, молочные продукты и крахмалы не были связаны с развитием ВЗК.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые назвали продукт, который может защитить от рака.