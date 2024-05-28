Употребление зеленого чая может защитить от камней в почках: что следует знать

Около десятой части людей страдают камнями в почках в определенный момент своей жизни. Однако, по словам Eatthis, согласно недавнему научному исследованию, надежда существует в виде обычной пищи, которая потенциально может предотвратить эту ужасную ситуацию.

Предыдущие исследования показывают, что чрезмерное потребление кофе и газировки может привести к образованию камней в почках из-за наличия "антипитательных" соединений, препятствующих усвоению питательных веществ в организме.

Во всестороннем обзоре, опубликованном в The World Journal Of Urology, исследователи из Франции и Великобритании попытались установить связь между кофе, чаем и образованием камней в почках. Они проанализировали 13 исследований и обнаружили, что употребление умеренного количества как кофе, так и чая может оградить от образования камней в почках. Это связано с тем, что потребление кофеина увеличивает выведение кальция, натрия и магния с мочой.

Однако следует отметить, что существуют определенные виды чая, которые более эффективны в предотвращении образования камней в почках. Исследователи выделили зеленый чай, отметив его потенциальную роль в защите от образования камней.

Зеленый чай увеличивает выработку мочи, следовательно, способствует выведению избытка минералов из организма. Среди других факторов – наличие в нем антиоксидантов, усиливающих его профилактические свойства.