Упражнение, которое может навредить телу: результаты исследования

Митохондрии в клетках отвечают за преобразование пищи в энергию, в частности сжигая калории и превращая их в тепло. Таким образом, чем больше у вас мышц, тем больше митохондрий, которые будут помогать эффективнее сжигать калории.

Однако согласно исследованию, именно неправильная техника тренировок может негативно повлиять на эффективность работы митохондрий, что напоминает о важности правильного выполнения тренировок для поддержания оптимального метаболизма. О чем говорится в исследовании и как интенсивные тренировки влияют на тело, рассказали в Eat This, Not That.

Исследование о чрезмерной HIIT-тренировке

Исследование показало, что чрезмерная интенсивность во время тренировок может негативно повлиять на организм, в частности на резистентность к инсулину и митохондриальную функцию. Так, повышение продолжительности и интенсивности тренировок в течение нескольких недель без надлежащего восстановления может привести к снижению эффективности метаболических процессов. Именно поэтому, рекомендуется постепенно увеличивать нагрузку и чередовать периоды интенсивных тренировок с восстановлением для достижения оптимальных результатов.

Влияние интенсивной тренировки после 3 недель эксперимента

В течение первых двух недель тренировок участники эксперимента заметили привычные эффекты высокой интенсивности, в частности улучшение митохондриальной функции. Однако на третьей неделе эта функция снизилась на 40%, что было связано с нарушениями толерантности к глюкозе и повышением инсулинорезистентности.

Это свидетельствует, что чрезмерная физическая нагрузка может негативно влиять на метаболическую функцию, даже если вы тренируетесь регулярно. Кроме того, важно сбалансировать интенсивность тренировок, чтобы избежать негативных эффектов (плато) на энергетическую систему.

Результаты после 4 недель тренировок

После таких интенсивных тренировок организм нуждается в восстановлении. Именно поэтому в этот период участники выполняли минимальные физические нагрузки продолжительностью до 53 минут. При этом, хотя их тела вернулись к нормальному состоянию, однако функция митохондрий осталась на 25% ниже, чем в течение второй недели исследования.

Рекомендации

Чтобы улучшить здоровье, не перегружайте себя интенсивными тренировками. Достаточно заниматься физическими упражнениями в течение 150 минут в неделю умеренной интенсивности или 75 минут интенсивных тренировок. Однако, если вы являетесь активным спортсменом, вы можете получить результат всего за 90 минут. Учтите, что превышение этого времени может привести к негативным последствиям для здоровья.

