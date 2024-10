Упражнение, ускоряющее наращивание мышц: как внедрить в свою программу

Чтобы быстро нарастить мышцы, важно сосредоточиться на конкретных тренировках, которые активируют самые большие мышечные группы. Кроме того, сертифицированные тренеры рекомендуют не забывать уделять внимание отдыху и питанию, что помогает эффективно восстанавливать мышцы после тренировок.

Видео дня

В Eat This Not That рассказали, как быстро нарастить мышцы и что вам может понадобиться во время тренировки. Следуйте упражнениям с правильной техникой и прогрессивно увеличивайте нагрузку для получения лучших результатов.

Почему нужно поднимать вес?

Чтобы быстро нарастить мышцы, сосредоточьтесь на силовых тренировках с весами или сопротивлением. Не лишним будет включить кардиотренировки, но для гипертрофии важна именно тяжелая атлетика. Используйте свободные веса, ленты или тренажеры, а также выбирайте соответствующие упражнения для мышц, которые вы хотите развивать. Например, жим от груди поможет увеличить трицепсы, а сгибание - бицепсы.

Почему вам необходимо сформировать сильную мускулатуру?

Формирование мышц полезно не только для эстетического вида тела, но и для сохранения активности и улучшения самочувствия. Кроме того, поддержка мышечной массы предотвращает ее естественную потерю, что помогает оставаться независимым в старшем возрасте. Предлагаем ознакомиться с некоторыми полезными советами для наращивания мышц, которые могут вам понадобиться.

Больше веса и меньше повторений

Для роста мышц используйте максимальный вес с 6-12 повторениями в 3-6 подходах. Тяжелый вес с меньшими повторениями способствует наращиванию мышц, а более легкий вес с большим количеством повторений улучшает выносливость. Выбирайте вес, с которым можете безопасно работать.

Выполняйте упражнения медленно

Выполняйте упражнения медленно, особенно во время опускания веса. Это увеличивает время напряжения мышц и стимулирует их рост. Медленные движения также способствуют высвобождению гормонов, поддерживающих мышечный рост.

Работайте активно в рабочие дни и отдыхайте в выходные

Хотя упорные тренировки важны, но не следует забывать и об отдыхе. Во время занятий включайте несколько упражнений, чтобы эффективнее тренировать нужные мышцы и обязательно дайте мышцам отдохнуть между тренировками, чтобы дать им укрепиться.

Ешьте правильную пищу перед тренировкой

Перед тренировкой съешьте углеводную закуску для придания телу энергии и лучшей производительности. Добавьте кофе или другой напиток с кофеином, чтобы повысить выносливость. Это поможет вам тренироваться эффективнее.

Употребляйте белок

Для роста мышц важны не только тренировки, но и питание. Потребляйте достаточное количество белка - не менее 20 г каждые 3 часа. Кроме того, казеиновый белок перед сном также может быть полезным для поддержания синтеза белка.

Ранее OBOZ.UA рассказал о простых упражнениях для наращивания мышц.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.