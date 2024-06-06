Упражнения для уменьшения жира на животе: как сбросить 5 сантиметров

Похудение живота – популярная цель для здоровья, но лишний висцеральный жир может оказаться вредным. Для вашей стройной талии и здорового самочувствия Eatthis подготовил лучшие тренировки, которые помогут избавиться от этой проблемы.

Сословная тяга на перекладине

Встаньте в центре брусьев, поставив ноги на ширину плеч. Согните бедра, выпрямив спину к параллели с полом. Взявшись за ручки, оторвите штангу от земли, отталкиваясь пятками, привлекая к работе квадрицепсы/седалищные мышцы. Выполняйте это движение приседая в течение 8-10 повторений, выполнив 3-4 подхода.

Сидящая тяга широким хватом

Возьмитесь за крепление широким хватом на сидячем тренажере. Тащите рукоятку к бедрам, держа грудь высоко, сжимая спину, полностью вытяните руки, ощущая приятное растяжение через лопатки, затем повторите десять повторений, сделайте три-четыре подхода.

Выпады с гантелями

Держа гантели в каждой руке, сделайте шаг вперед и сделайте выпад, пока заднее колено мягко не коснется земли. Пройдите вперед другой ногой, повторите шаги, делая по двенадцать повторений на каждую ногу, закончите три-четыре подхода.

Жим гантелей с наклоном

Лягте на наклонную скамью с двумя гантелями в руках. Опускайте гантели к груди, чувствуя растяжение в груди, отжимаясь назад, сжимая верхнюю часть грудных мышц/трицепсов, выполните десять повторений, стремитесь к трем-четырем подходам.

Гребные интервалы

Начните с разминки на гребном тренажере, пробежав одну минуту в спринтерском темпе, измеряя пройденное расстояние. Отдохните 3-5 минут, затем сделайте еще одну тренировку, но уже на то же расстояние, что и раньше. Повторите интервальную схему пять раз.

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