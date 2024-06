Упражнения, которые не следует выполнять во время менопаузы: рекомендации и предостережения

Хотя физическая активность является залогом здоровья, красоты и хорошего самочувствия, некоторые упражнения могут быть опасными и вызвать волну проблем, особенно для женщин после 50 лет. С наступлением менопаузы, активная физическая нагрузка может привести к травмам костей и суставов, которые становятся более хрупкими из-за потери плотности костной ткани.

В этом случае рекомендуется избегать чрезмерной нагрузки на суставы, чтобы предотвратить боль и воспаление, сосредоточившись на низкоинтенсивных занятиях, таких как йога или пилатес, которые поддерживают силу и гибкость без лишнего риска. Поэтому, чего вам точно следует избежать, чтобы не нанести вред своему здоровью, поделились в Eat This, Not That !

HIIT

HIIT (High-Intensity Interval Training) - это высокоинтенсивная интервальная тренировка, которая сочетает короткие периоды интенсивной физической активности с короткими периодами отдыха или менее интенсивной нагрузки. Это позволяет за короткое время сжигать много калорий, однако такой быстрый темп может привести к остеопорозу. В таком случае лучше отдать предпочтение кардиотренировкам меньшей интенсивности, таким как ходьба и легкий бег.

Горячая йога

Во время менопаузы характерны приливы, состояние, когда случаются внезапные ощущения тепла, которые часто сопровождаются покраснением кожи и потоотделением. Этими симптомами страдает подавляющее большинство женщин, а потому вместо горячей йоги лучше заниматься обычной йогой в кондиционированном помещении и носить многослойную, дышащую одежду.

Приседания и касания пальцами ног

Приседания и касания пальцев ног являются классическими упражнениями для пресса. Однако, такие упражнения провоцируют риски дополнительной нагрузки на позвоночник, что может вызвать его повреждения и стресс.

Ночные тренировки

При менопаузе нередко случаются симптомы бессонницы, во время которых некоторые женщины могут тратить время на занятия, чтобы ускорить сон. Однако, хотя такие случаи недостаточно распространены, стоит отметить, что такие действия могут повышать уровень кортизола, что наоборот - затрудняет засыпание вечером. Вместо этого, тренируйтесь утром или рано днем, что имеет много преимуществ для здоровья.

