Упражнения, которые являются залогом долголетия: о чем говорит наука

Для замедления старения и поддержания крепкого здоровья, стоит регулярно заниматься высокоинтенсивными тренировками. Это не только улучшит ваше физическое самочувствие, но и будет способствовать долголетию.

Занимайтесь спортом уже сегодня, чтобы выглядеть и чувствовать себя моложе в будущем. Какие упражнения позволят реализовать эту цель и помогут улучшить вашу активность, рассказали в Eat This, Not That.

Еженедельная аэробная активность

Интенсивными аэробными упражнениями рекомендуется заниматься умеренно, не менее 150 минут в неделю, а также дважды в неделю выполнять упражнения для укрепления мышц. Увеличение физической активности до 7,5 часов в неделю может значительно улучшить метаболизм, здоровье сердца и снизить риск заболеваний. Хотя вы можете безопасно тренироваться даже при большей нагрузке, однако максимальные преимущества часто достигаются именно на этом уровне.

Высокоинтенсивная интервальная тренировка

Добавьте высокоинтенсивную интервальную тренировку (HIIT) в свой еженедельный режим для здоровой и долгой жизни. HIIT чередует интенсивные упражнения с менее активными движениями. Исследования свидетельствуют, что такие тренировки могут замедлить процесс старения на клеточном уровне, а регулярные HIIT-сессии существенно улучшить ваше здоровье.

О чем говорится в исследованиях

Исследование, в котором участвовали 1567 человек старше 70 лет, показало, что HIIT повышает аэробную подготовленность, однако важно знать, что для достижения высокой интенсивности не обязательно бегать. Альтернативы, такие как поднятие по лестнице или быстрая ходьба в гору, могут обеспечить такой же эффект с меньшей нагрузкой на суставы. Таким образом, тренировки следует адаптировать под свои возможности для улучшения физической активности и качества жизни.

Спорт необходим для улучшения жизни и ее продолжительности

Регулярные физические упражнения важны для улучшения качества жизни и снижения риска смертности, независимо от возраста. Особенно важно продолжать тренировки по мере взросления. В частности, даже после серьезных медицинских процедур, таких как замена суставов, люди могут вернуться к активности и получить от них пользу. Главное - продолжать заниматься физической активностью, чтобы поддерживать здоровье.

