Упражнения с собственным весом или гантелями: что лучше для роста мышц

Любая тренировка способствует укреплению мышц, но выбор между упражнениями с собственным весом и поднятием тяжестей вызывает множество дискуссий. Оба метода имеют свои преимущества и могут быть эффективны в зависимости от ваших целей.

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Одни предпочитают удобство и функциональность тренировок без оборудования, тогда как другие выбирают силовые нагрузки для максимального роста мышц. Издание eatthis.com объясняет плюсы каждого подхода, чтобы понять, какой из них лучше всего подойдет вам.

Чем полезны упражнения с личным весом?

Тренировки, использующие только массу тела, имеют много плюсов:

Удобство . Для занятий не требуется оборудование или спортзал. Вы можете тренироваться дома, в парке или даже в гостиничном номере.

. Для занятий не требуется оборудование или спортзал. Вы можете тренироваться дома, в парке или даже в гостиничном номере. Экономичность . Упражнения с личным весом не требуют затрат на инвентарь или абонемент в тренажерный зал.

. Упражнения с личным весом не требуют затрат на инвентарь или абонемент в тренажерный зал. Эффективность. Переход от одного упражнения к другому может быть плавным, что поддерживает высокий пульс и способствует сжиганию калорий аналогично интервальной тренировке.

Адаптивность . Возможность изменять угол наклона, амплитуду движений или усложнять упражнения делает их доступными как новичкам, так и опытным спортсменам. Например, подтягивание, отжимание или выпады можно модифицировать, добавляя более сложные варианты.

. Возможность изменять угол наклона, амплитуду движений или усложнять упражнения делает их доступными как новичкам, так и опытным спортсменам. Например, подтягивание, отжимание или выпады можно модифицировать, добавляя более сложные варианты. Комплексный подход . Многие упражнения одновременно привлекают несколько мышечных групп, что помогает развивать функциональную силу, необходимую для повседневной жизни.

. Многие упражнения одновременно привлекают несколько мышечных групп, что помогает развивать функциональную силу, необходимую для повседневной жизни. Сочетание силы и выносливости. Упражнения с собственным весом не только способствуют мышечному росту, но и улучшают общую выносливость.

Почему следует использовать силовое оборудование?

Работа с отягощениями имеет свои весомые преимущества, особенно в наращивании мышечной массы:

Гипертрофия и рост силы. Благодаря возможности постепенного увеличения нагрузки можно добиться стабильного роста мышц. Базовые упражнения, такие как приседания со штангой, становая тяга и жим лежа, наиболее эффективны для развития общей силы.

Укрепление костной ткани . Регулярные тренировки с весами способствуют повышению плотности костей, что помогает предотвратить остеопороз и переломы, особенно в возрасте.

. Регулярные тренировки с весами способствуют повышению плотности костей, что помогает предотвратить остеопороз и переломы, особенно в возрасте. Ускорение метаболизма . Чем больше мышечной массы, тем больше энергии тратит организм даже в состоянии покоя. Это способствует сжиганию жира и поддержанию оптимального веса.

. Чем больше мышечной массы, тем больше энергии тратит организм даже в состоянии покоя. Это способствует сжиганию жира и поддержанию оптимального веса. Улучшение спортивных показателей . Целенаправленные упражнения помогают повысить силу, выносливость и координацию, что важно для спортсменов и активных людей.

. Целенаправленные упражнения помогают повысить силу, выносливость и координацию, что важно для спортсменов и активных людей. Разнообразие. Широкий выбор инвентаря (штанги, гантели, гири, тренажеры, эспандеры) позволяет разнообразить тренировочный процесс и сделать его более интересным.

К тому же нет нужды в дорогом оборудовании или тренажерном зале. Достаточно всего лишь пары гантелей или гирь, чтобы получить эффективную тренировку.

Что же более эффективно?

И упражнения с собственным весом, и поднятие тяжестей могут быть эффективными для наращивания мышечной массы. Выбор зависит от ваших целей, опыта и предпочтений.

Если вы начинающий или хотите улучшить функциональную силу, упражнения с собственным весом – отличный вариант. Они развивают координацию, выносливость и всеобщую физическую подготовку.

Однако, если ваша цель – значительное увеличение мышечной массы, прогрессивная нагрузка и максимальная сила, поднятие тяжестей будет более эффективным. Оно позволяет более точно регулировать нагрузку и позволяет увеличивать вес постепенно.

Наилучшим вариантом для всеобщего физического развития будет сочетание обоих методов. Упражнения с собственным весом обеспечивают функциональную силу, а работа с отягощениями помогает целенаправленно наращивать мышечную массу. Итак, главное – найти подход, который подходит именно вам!

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