Увлажнение, оздоровление и похудение: что добавить в свою бутылку с водой

А знали ли вы, что одним из эффективных методов для похудения не требует никакой физической активности и почти ничего не стоит? В частности, исследование, опубликованное в The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism доказывает, что обычная вода, может повысить скорость метаболизма на 30% и уменьшить потребление калорий на 75-90, если пить ее непосредственно перед едой.

Зная о положительном влиянии воды на организм и ее способности к детоксикации организма, известные личности регулярно употребляют воду и обогащают ее вкус добавками на основе фруктов, овощей и трав. Кто из них и как именно улучшает свою воду, поделились в Eat This, Not That.

Хайди Клум

Супермодель Хайди Клум добавляет дыню или огурец в воду для вкуса. Для двойного эффекта попробуйте оба ингредиента вместе или добавьте мяту к дыне.

Бейонсе и Джаред Лето

Эти мировые звезды имеют нечто общее, поскольку Бейонсе и Джаред Лето очищают организм с помощью напитка из воды, лимонного сока, кленового сиропа и кайенского перца. Этот напиток следует пить 6 раз в день. К тому же он может быть альтернативой газировке или сладким сокам.

Хлои Кардашьян

Звезда реалити-шоу сбросила около 18 килограммов за год благодаря новой диете и тренировкам, которыми она делилась с подписчиками в Instagram. Попробуйте ее рецепт детоксикационной воды: смешайте 12 стаканов фильтрованной воды с органическими ломтиками огурца, лимона и мяты.

Лили Олдридж

Модель Victoria's Secret рассказала, что постоянно пьет воду с ломтиками огурца или лимона для улучшения вкуса. Лимонная кожура содержит антиоксидант D-лимонен, который помогает поддерживать активность кишечника и тонус живота.

Келси Баллерини

Американская певица использует яблочный уксус и лимон в воде перед мероприятиями, чтобы избежать вздутия живота. Исследование показало, что яблочный уксус может помочь в потере веса. Однако, результаты были скромными - всего полкилограмма без дополнительных диет или упражнений.

Лорен Конрад

Звезда реалити-шоу и модельер имеет несколько идей для детокс-воды. В частности, такая вода может содержать: апельсин с лимоном и лаймом, лимон с малиной и мятой или ежевику с вишней и лаймом.

Дженнифер Лоуренс

Тренер Дженнифер Лоуренс Далтон Вонг рекомендует добавлять соль в воду для увеличения потребления электролитов, как домашний спортивный напиток. Однако, диетолог Мелани МакГрис предупреждает, что это не является универсальным методом, так как большинство людей не нуждается в дополнительной соли, если не занимается интенсивными физическими упражнениями.

Ранее OBOZ.UA рассказал о преимуществах и недостатках водородной воды.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.