Узнайте, почему замоченный и очищенный миндаль вкуснее

С давних времен нас учили, что миндаль – один из самых питательных натуральных продуктов. Но задумывались ли вы когда-нибудь, что лучше: замоченный и очищенный миндаль или обычный?

Миндаль полезен в любом виде – замоченным или сырым, он полезен для вас в любом виде. Однако мы расскажем, почему рекомендуется есть замоченный и очищенный миндаль.

Вымоченный и очищенный миндаль легко усваивается.

Сырой миндаль имеет жесткую структуру, что затрудняет его переваривание. Замоченный миндаль более мягкий, его легче жевать, а значит, легче переваривать.

Если замочить миндаль на пять-шесть часов или ночь, это умножит пользу от потребления миндаля. Для получения максимальной пользы ешьте замоченный миндаль натощак, поскольку это ускоряет усвоение питательных веществ.

Полезен для похудения

Употребление замоченного миндаля – эффективный способ похудеть. Многие диетологи рекомендуют есть замоченный и очищенный миндаль, потому что он может надолго заполнить ваш желудок. Это позволит избежать лишних калорий, когда вы почувствуете голод.

Они также полезны для борьбы с симптомами метаболического синдрома. А еще – снижают уровень плохого холестерина.

Помогает контролировать высокое кровяное давление

Учитывая наш сидячий образ жизни через работу, мы часто забываем о проблемах со здоровьем, таких как высокое кровяное давление, с которыми мы можем столкнуться в будущем.

Однако эксперты в области здравоохранения утверждают, что замоченный миндаль может увеличить количество альфа-токоферола в крови – соединения, которое помогает поддерживать артериальное давление. Но это не значит, что вы можете заменить свои фитнес-процедуры только употреблением размоченного миндаля.

Сырой миндаль вызывает дисбаланс в организме

Употребление сырого миндаля может нагреть ваше тело, что может быть проблематично летом, когда ваше тело хочет оставаться прохладным. Он также может препятствовать пищеварению.

Кроме того, если миндаль не замочить, он препятствует усвоению питательных веществ в вашем организме из-за наличия фитиновой кислоты в сыром миндале. Это, пожалуй, ключевой фактор в замачивании этого богатого питательными веществами ореха.

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