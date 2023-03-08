В аптеках размели препарат для диабетиков после безумной популярности в TikTok: медики забили тревогу из-за дефицита

В последнее время в трендах соцсети TikTok оказался препарат для похудения Ozempic, после чего его буквально "размели" в аптеках. Однако это лекарство также является жизненно необходимым для больных сахарным диабетом, которые теперь не могут его достать.

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Проблему описало издание La Repubblica. Отмечается, что дефицит, вероятно, продлится не менее года.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, из более чем 37 миллионов американцев с диабетом подавляющее большинство – от 90% до 95% – имеют диабет второго типа. Они вынуждены обивать пороги аптек в поисках необходимого для жизни препарата.

Оземпик (обычно известный как семаглутид) – это инъекция, которая используется для снижения уровня сахара в крови и гемоглобина у диабетиков второго типа. Таким образом, препарат уменьшает осложнения диабета, такие как инсульт, высокое кровяное давление и слепоту. Инъекции делаются один раз в неделю в бедро, животе или плече, с пищей или без нее в любое время дня.

Одним из побочных эффектов Ozempic является потеря веса, поэтому некоторые врачи прописывают препарат не по прямому назначению, хотя он не был одобрен как препарат для похудения.

Медики против

В общем, медики не одобряют использование препарата от диабета с целью похудения. Начальник отдела клинического питания Медицинской школы Дэвида Геффена в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, доктор Чжаопин Ли призвал людей осторожно относиться к использованию лекарства от диабета для снижения веса, поскольку это свойство, в частности, препарата Ozempic не до конца изучено и по нему осталось много вопросов.

Отмечается, что некоторые из наиболее распространенных побочных эффектов, вызываемых Ozempic, являются тошнота, диарея, запор и боль в животе, расстройство пищевого поведения. Однако могут возникнуть более серьезные побочные эффекты, такие как опухоли щитовидной железы и рак.

Существуют аналоги

Следует отметить, что другим подобным Ozempic препаратом является Метморфин. Его также применяют для снижения веса. Низкая цена метформина, широкая доступность сделали его незаменимым средством похудания и увеличения продолжительности жизни.

Однако, не смотря на все свои преимущества для диабетиков и людей, стремящихся сбросить упрямые килограммы, он имеет один побочный эффект, от которого страдают многие пользователи – сильная диарея. Многие пользователи сообщают, что их повседневная жизнь значительно ухудшилась из-за этого.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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