В Бердянске от ботулизма умер мужчина, его жена находится в больнице: накануне пара употребляла вяленую рыбу

В Бердянске Запорожской области мужчина умер от ботулизма, а его жена находится в больнице. Накануне потерпевшие употребляли вяленую рыбу собственного домашнего приготовления.

Плотву и леща супруги приобрели в сыром виде у частных лиц на центральном рынке города, сообщает пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы в Запорожской области. Отмечается, что трагедия произошла еще на прошлой неделе. По результатам лабораторных исследований в отобранных образцах пищевых продуктов и крови пострадавших обнаружен ботулотоксин типа "Е".

В настоящее время на рынке "Центральный" города Бердянск проводится санитарно-эпидемиологическое расследование, также проверяются документы безопасности рыбной продукции и условий ее реализации.

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Кроме того, Госпродпотребслужба инициировала внеочередное заседание районной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, на котором было принято решение о создании рабочих групп по проверке мест реализации свежей речной рыбы на территории общин.

В целях недопущения осложнений и ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в службе порекомендовали отказаться от покупки рыбы, на которую предприятие не может предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность.

Напомним, в Черновицкой области у двух человек зафиксировали ботулизм. Заболели 51-летняя женщина и ее 18-летний сын. С начала года это уже был третий случай заболевания в регионе. Пациенты ели ели грибы собственного производства. Первый случай был зафиксирован в области в марте, а в мае – второй.

Ботулизм – пищевое отравление, болезнь поражает нервную систему, чаще всего продолговатого и спинного мозга. Также может приводить к параличу глазных мышц и поражению черепных нервов. Формируется чаще всего в продуктах домашнего консервирования (мяса, рыбы, иногда овощей). Также высокий риск заболеть, употребляя вяленую и копченую рыбу или мясо.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом в Запорожье мужчина и женщина с симптомами ботулизма попали в реанимацию областной клинической больницы. Было установлено, что накануне они ели вяленого леща. Рыба была куплена в одном из магазинов известной в городе торговой сети.