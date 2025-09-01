В Британии ребенок умер от коклюша после того, как мать не сделала прививку во время беременности

В Великобритании зафиксирован первый в 2025 году смертельный случай коклюша среди детей. Ребенок умер после заражения инфекцией, поскольку его мать не получила прививку от коклюша во время беременности.

Видео дня

Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС. Смертельный случай произошел в период с января по июнь 2025 года.

Этот инцидент привлек внимание к низкому уровню вакцинации в стране, особенно среди детей, и к росту недоверия к прививкам. По последним данным UKHSA, в прошлом году ни одна из основных детских вакцин в Англии не достигла рекомендованного уровня охвата в 95%, необходимого для коллективного иммунитета.

Коклюш – бактериальная инфекция дыхательных путей, которая особенно опасна для младенцев. В 2024 году от этой болезни погибло 11 младенцев, а с 2013-го умерло 33 ребенка, из них 27 были детьми матерей, которые не прошли вакцинацию во время беременности.

Вакцинация беременных, которая была введена в конце 2012 года, обеспечивает пассивную защиту новорожденных в первые недели жизни. Младенцы получают первую прививку от коклюша в возрасте 8 недель, но оптимальной считается вакцинация матери между 20 и 32 неделями беременности. Сейчас уровень вакцинации среди беременных составляет 72,6%.

Заместитель директора UKHSA, доктор Гаятри Амирталингам призвала беременных и родителей младенцев придерживаться графика прививок.

Кроме того, низкий уровень вакцинации среди детей привел к увеличению случаев других инфекций. В прошлом году доля пятилетних детей, получивших одну дозу вакцины КПК (корь, эпидемический паротит, краснуха), упала до 91,9%, а обе дозы получили лишь 83,7% детей – самый низкий показатель с 2009 года.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует охват не менее 95% детей для достижения коллективного иммунитета. Низкие показатели вакцинации вызвали вспышки кори и других инфекций, в том числе смертельные случаи среди детей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Италии на пешеходном переходе машина сбила шестилетнего мальчика – украинца, который вместе с родственниками переехал в эту страну как беженец. Из-за полученных тяжелых травм он скончался в больнице.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!