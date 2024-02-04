В Британии впервые запустили революционную терапию против рака: в чем суть лечения
В британской больнице Хаммерсмит в Лондоне к пациентам с онкологическими заболеваниями начали применять революционный метод лечения, известный как мРНК-терапия. В его основу заложено использование генетического материала, передающего общие маркеры опухолей иммунной системе пациента.
Об этом говорится на сайте Имперского колледжа Лондона. Доктор Дэвид Пинато рассказал, что цель нового метода состоит в том, чтобы помочь иммунной системе распознать раковые клетки, используют эти маркеры, и бороться с ними.
"Новые методы иммунотерапии рака на основе мРНК открывают путь к вовлечению собственной иммунной системы пациента в борьбу с раком", – отметил он.
По словам ученого, исследование до сих пор находится на ранней стадии и может занять годы, прежде чем станет доступным для пациентов. Однако, как отметил Пинато, оно закладывает важный фундамент, который может помочь в разработке менее токсичных и более точных методов лечения рака.
"Мы отчаянно нуждаемся в них, чтобы переломить ход борьбы с раком", – отметил доктор.
Соответствующее исследование получило название Mobilize. В процессе работы ученые пытаются выяснить, является ли этот вид мРНК-терапии безопасным и насколько хорошо переносится пациентами с раком легких или кожи, а также способен ли он уменьшать опухоли.
Предполагается, что сценарии такого лечения будут разными: в одних случаях оно будет применяться отдельно, в других – в сочетании с имеющимся противораковым препаратом пембролизумабом.
Исследователи надеются, что такая терапия может привести к созданию нового метода лечения рака, который трудно поддается лечению, если будет доказано, что этот подход является безопасным и эффективным.
Напомним, известный противоопухолевый препарат пембролизумаб (Кейтруда), применяемый для лечения около 19 типов рака, получил еще одно показание к лечению онко. Управление санитарного наблюдения за качеством продуктов и медикаментов США FDA одобрило препарат для лечения рака шейки матки на поздних стадиях. Эксперты рекомендуют использовать ингибитор PD-1 в первый день перед химиотерапией.
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