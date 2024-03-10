В Британии выздоровел пациент со смертельной опухолью головного мозга: какое лечение помогло

В Великобритании 41-летний мужчина одолел агрессивную форму рака благодаря экспериментальному лечению. Бен Тротман оказался единственным участником исследования новой, экспериментальной схемы иммунотерапии. Более того, он прошел только один курс новаторского лечения – и поправился.

Об этом рассказали в британском благотворительном фонде National Brain Appeal. Сейчас этот фонд собирает деньги, чтобы предоставить врачу Бену Тротману грант на продолжение исследований.

Врачи диагностировали у Тротмана глиобластому в октябре 2022 года. Обычно это смертельная онкология, даже после успешных курсов лечения только 10% пациентов проживают еще несколько лет. Тротман попал к врачу Полу Малхолланду, предложившему пациенту перед стандартным курсом лечения пройти экспериментальный курс иммунотерапии.

Эксперимент так и не состоялся: Бен Тротман оказался единственным добровольцем врача. Он последовал первый курс иммунотерапии. Но мужчине от этого стало плохо. Из-за сильной головной боли Тротмана пришлось госпитализировать.

Через неделю после шестинедельного курса лучевой и химиотерапии, в январе 2023 года Бен женился на своей невесте Эмили. В настоящее время он продолжает ежемесячную химиотерапию. Но уже прошлым летом его сканирование не показало признаков опухоли в мозгу. Последнее сканирование в этом году показало то же самое.

Врач Малхолланд считает, что иммунная система мужчины самостоятельно уничтожила болезнь.

Что такое глиобластома

Глиобластома считается наиболее агрессивной опухолью, которая может образоваться в головном мозге. Согласно данным статистики, пациенты имеют 10-процентный шанс прожить еще пять лет после установления диагноза. Средняя продолжительность жизни с таким диагнозом составляет от 14 до 16 месяцев.

Чаще глиобластома встречается у мужчин в возрасте от 50 до 60 лет. Нет связи между развитием глиобластомы и наличием в анамнезе других видов рака.

Что такое иммунотерапия

Иммунотерапия – не новый метод лечения рака. Он заключается в использовании веществ, усиливающих, стимулирующих иммунную систему больного с целью уничтожения раковых клеток силами организма.

Иммунотерапию широко применяют онкологи всего мира для лечения разных видов рака.

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