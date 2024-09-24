В Черкассах медики спасли пациента, в желудке которого обнаружили шесть гаечных ключей. Фото
В Черкассах врачи спасли мужчину, в желудке которого оказалось шесть гаечных ключей. Они провели операцию по извлечению инструментов и через три недели выписали с выздоровлением.
О случае рассказали Facebook-странице отделения торакальной хирургии Черкасской областной больницы. Также были опубликованы фотографии рентген-снимков пациента и изъятых инструментов.
По словам медиков, мужчину госпитализировали в стационар с флегмоной шеи – гнойным воспалением мягких тканей, разрывом пищевода на уровне глотки и средней трети.
Также у него обнаружили тотальный медиастинит (воспалением средостения), эмпиему плевры с правой стороны (скоплением навоза), посторонние тела и опущение желудка.
Врачи отделения одномоментно выполнили хирургическую операцию с наложением гастростомы (искусственное отверстие, соединяющее переднюю брюшную стенку и желудок).
В результате медики изъяли ключи и через три недели лечения пациента выписали с выздоровлением.
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