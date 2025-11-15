В Египте женщина забеременела девятью плодами: как это объяснили медики

В Египте беременная женщина пришла на плановый осмотр и во время УЗИ выяснилось, что в ее утробе одновременно развивается девять плодов. Это один из самых редких зарегистрированных медицинских случаев, к которому привело несколько факторов, важнейшим из которых является стимуляция яичников без тщательного медицинского наблюдения.

Об этом пишет Al Arabiya. Доктор Ваэль аль-Банна, консультант по вопросам гинекологии и акушерства, рассказал, что женщина прошла плановое ультразвуковое обследование, которое показало наличие девяти гестационных мешочков в матке, а это означает, что она носит девять эмбрионов, которые находятся на ранних стадиях развития.

Почему может возникать такая многоплодная беременность

Причиной этого состояния является применение препаратов, стимулирующих овуляцию, которое проводилось беспорядочно или без тщательного мониторинга врача-специалиста.

Эти препараты стимулируют яичники к выработке более одной яйцеклетки за один цикл, и если их принимать в чрезмерных дозах или без контроля, это может привести к высвобождению большого количества яйцеклеток. Затем все они оплодотворяются и возникает многоплодная беременность.

Аль-Банна отметил, что некоторые медицинские протоколы, применяемые при процедурах вспомогательного оплодотворения или экстракорпорального оплодотворения, позволяют использование гормональных стимуляторов. Однако это должно делаться в соответствии с определенными стандартами и в обдуманных дозах, под строгим наблюдением, чтобы избежать осложнений.

Отсутствие медицинского надзора на этом этапе может привести к очень серьезным последствиям, таким как многоплодная беременность, которая представляет большую опасность для здоровья матери и плодов.

Консультант добавил, что некоторые врачи по всему миру практикуют неправильные методы, такие как имплантация более четырех или пяти эмбрионов в матку с целью увеличения шансов на беременность. Эта процедура противоречит современным мировым медицинским рекомендациям, которые предусматривают имплантацию только одного эмбриона, а в самых сложных случаях можно ограничиться максимум двумя, чтобы сохранить здоровье матери и стабильность беременности.

В случае беременности с большим количеством плодов, как в этом случае, их количество может автоматически увеличиться в результате взаимодействия гормонов и воздействия неконтролируемых стимуляторов. Это может вызвать у матери серьезные осложнения, включая гестационный диабет, частые кровотечения, анемию и общее ухудшение физического состояния.

Современная медицина предлагает решения для таких случаев, среди которых редукция эмбрионов – точная медицинская процедура, с помощью которой безопасным способом уменьшается количество эмбрионов в утробе матери с целью защиты жизни матери и обеспечения лучших условий для роста и развития ограниченного количества эмбрионов.

