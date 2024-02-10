Какая опасная болезнь обогнала в Украине ковид и кому следует особо поберечься: рассказывают инфекционисты

В Украине растет заболеваемость гриппом A H1N1. В этом сезоне он обогнал коронавирус и стремительно распространяется. Специалисты говорят, что этот штамм опасен для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Уже зарегистрированы смертельные случаи.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Школы закрывают на карантин

В Украине на карантин закрываются школы. Эпидпорог превышен в Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой областях. Растет количество инфицированных в Черниговской, Винницкой, Львовской, Ривненской, Тернопольской областях.

В Киеве уже рассматривают вопрос о закрытии школ, чтобы остановить рост заболеваемости.

В столице заболели 11 305 человек за прошлую неделю, это на 2 244 случая больше, чем неделей ранее. Если цифры будут расти, Киев может перевести школьников на дистанционное обучение.

В Киевской области уже закрыты 32 школы в трех районах – Бориспольском, Фастовском и Броварском, дети учатся дома.

Со вторника закрыты школы в Сумах и Ужгороде. Родителей призывают оставлять детей дома до полного выздоровления.

Грипп победил коронавирус

Алла Мироненко, профессор, сотрудница Киевского городского центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины, говорит, что в этом сезоне в Украине преобладает штамм гриппа A H1N1. Он потеснил коронавирус.

"Этот грипп больше всего поражает детей, молодых людей. А также людей пожилого возраста и тех, у кого есть хронические заболевания. Если у детей поднимается высокая температура, а потом проходит, то у пожилых он переходит в пневмонию. Грипп дает серьезные осложнения. К сожалению, у нас уже есть смертельные случаи", – говорит Мироненко.

Этот штамм характерен высокой, до 40 градусов, температурой, слабостью, головной болью. Начинается сухой кашель.

Если в середине января было зафиксировано пять летальных случаев по стране, то с 22 по 28 января – уже 42. Все умершие не были привиты от гриппа и от коронавируса.

От COVID-19 умирают чаще

С 29 января по 4 февраля было зафиксировано 13 случаев смерти от гриппа. А от COVID-19 – 28 случаев. Такая же тенденция прослеживалась и на предыдущих неделях – число смертей от коронавируса выше, чем от гриппа.

Главный врач Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко говорит, что хотя в этом сезоне преобладает грипп, но в плане осложнений и летальности все-равно лидирует коронавирус.

"К сожалению, после того как в мире объявили об окончании пандемии COVID-19, а в Украине началась полномасштабная война и внимание людей переключилось, то количество тех, кто делает прививки, серьезно сократилось. А вирус никуда не делся, он продолжает циркулировать в природе. У людей снизился иммунитет. К тому же за помощью к врачам стали обращаться меньше, лечатся дома, и в больницы поступают на 10-12 сутки, когда болезнь сильно запущена. При обследовании мы видели случаи, когда легкие поражены на 80-90%. Это все люди в возрасте, с серьезными хроническими заболеваниями. Да, прививок от гриппа тоже делают меньше, тоже поздно обращаются за помощью, но летальность гриппа намного меньше чем от коронавируса", – пояснил Федоренко.

Нашли случаи "Дженни"

Также медики отмечают, что сейчас в Украине выявлена новая разновидность коронавируса Омикрон – "Дженни". 42 случая зафиксированы в 12 областях. Больше всего их в Сумской области – 8 случаев, во Львовской – 6, Черкасской – 5. По 4 случая в Киеве и Киевской области. Только один человек из заболевших был привит от коронавируса.

Профессор Мироненко прогнозирует, что мы подходим к пику эпидемии, которая продлится как минимум до марта. "Скорее всего, на спад эпидемия пойдет со второй недели марта", – говорит инфекционист. Но в любом случае вирус гриппа будет преобладать.

Она советует избегать многолюдных мест, а пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями носить маски.