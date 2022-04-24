В Европе и США зафиксировали загадочную детскую болезнь: один ребенок умер

В европейских странах и в США бьют тревогу из-за загадочной болезни, поражающей детей. У детей обнаруживают гепатит неизвестного происхождения.

Зафиксирована первая смерть ребенка от нового заболевания. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

По данным ВОЗ, на 21 апреля зафиксировано уже 169 случаев заражения детей гепатитом неизвестного происхождения. Болеют дети в 11 европейских странах и США.

Подавляющее большинство больных детей живут в Британии – там выявлено 114 случаев заболевания. В Испании диагностировано 13 случаев, в Израиле –12, в США – 9, в Дании – 6, в Ирландии – 5. По 4 случая загадочной болезни обнаружили в Нидерландах и Италии, по 2 – в Норвегии и Франции. По одному ребенку заболели в Румынии и Бельгии.

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Один ребенок, пораженный загадочной болезнью, уже умер.

Болеют гепатитом неизвестного происхождения как младенцы в возрасте от 1 месяца – так и подростки до 16 лет. В 10% зарегистрированных случаев дети нуждались в трансплантации печени.

Среди особенностей болезни – преимущественное отсутствие повышения температуры тела и лихорадки. В 74 случаях из 169 у пациентов выявили аденовирусы, вызывающие острые респираторные заболевания.

При этом вирусов гепатита A, B, C, D и E, которые провоцируют острый вирусный гепатит, не обнаружили ни в одном из известных врачам случаев новой болезни.

Медики не исключают, что новый вид гепатита может быть связан с COVID-19 – его фиксировали в 20 случаях из выявленных. В 19 случаях обнаружили сопутствующую инфекцию коронавируса и аденовируса.

При этом опровергнута возможная связь заболевания с вакцинацией от коронавируса: большинство больных детей не были вакцинированы.

Сейчас в странах, где зафиксировано больше случаев нового заболевания у детей, принялись за изучение детальных клинических историй болезни и ее влияния, проводят токсикологические и дополнительные микробиологические тесты. Ученые пытаются понять, с чем имеют дело, а в странах усилен эпиднадзор.

В частности, расследования были начаты в Британии и Нидерландах, где в последнее время наблюдалось значительное увеличение количества аденовирусных инфекций в обществе, особенно среди детей.

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