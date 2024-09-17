В Европе распространяется новый штамм коронавируса XEC: чем отличается от предыдущих и насколько опасен

Ученые предупредили, что "более заразный" вариант коронавируса, получивший название XEC, начинает быстрее распространяться по Европе и вскоре может стать доминирующим. Его симптомы похожи на предыдущие штаммы COVID-19, учитывая лихорадку, боль в горле и кашель.

Но эксперты говорят, что обновление вакцин и ревакцинации может обеспечить достаточную защиту от тяжелой болезни. OBOZ.UA рассказывает, чем XEC отличается от предыдущих вариантов вируса, вызвавшего долговременную пандемию в мире, и насколько он опасен.

Что известно о распространении XEC

Этот штамм является гибридом ранее обнаруженных подвариантов Омикрона – KS.1.1 (FLiRT) и KP.3.3. Особенностью XEC является мутация в молекулах – строительных блоках вируса, что делает его более эффективным в связывании с клетками человека.

Впервые ХЕС в был обнаружен в Германии в июне 2024 года, и с тех пор случаи инфицирования им фиксировались в Великобритании, США, Дании и нескольких других странах, обращает внимание в сети Х (бывший Twitter) американский ученый, директор института Scripps Research Эрик Топол. По его словам, распространение XEC "только начинается".

"Для этого понадобится много недель, пара месяцев, а потом он действительно укрепится и вызовет собственную волну. Совершенно очевидно, что XEC становится основным. Похоже, что он станет следующим вариантом. Но до момента, когда его распространение достигнет высоких уровней, пройдет несколько месяцев", – считает он.

Ученые отмечают, что XEC отличается от своих предшественников некоторыми мутациями, которые могут помочь его более быстрому распространению. Однако они считают, что существующие вакцины должны помочь предотвращению наиболее серьезных последствий для здоровья человека.

Профессор Франсуа Балу, который руководит Институтом генетики в Университетском колледже Лондона, подчеркнул, что XEC есть "небольшое преимущество с точки зрения распространения" по сравнению с предыдущими вариантами. По его прогнозам, вполне вероятно, что XEC может стать основным вариантом COVID-19 во время следующей зимы, но существующие вакцины по-прежнему служат от него хорошей защитой.

Симптоматика штамма XEC

Поскольку этот вариант является подсемейством одной линии штамма Омикрон, симптомы XEC с имеющими предыдущие варианты COVID-19:

– высокая температура;

– лихорадка;

– боль (ломота) в разных частях тела;

– усталость;

– боль в горле;

– кашель;

– потеря обоняния;

– потеря аппетита;

– ломота в теле.

Большинство людей поправляются после COVID-19 в течение нескольких недель, однако в некоторых заболеваниях протекает дольше.

Ученые же советуют медикам пристальнее наблюдать за штаммом XEC, чтобы потом лучше понимать его особенности.

О пандемии COVID-19

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) которая отслеживает статистику заболеваемости коронавирусом во всех странах мира, объявила, что пандемия закончилась еще в 2022 году. По официальным данным, с момента ее начала до конца июня 2024 года в мире было подтверждено более 775 млн случаев заражения и более 7 млн смертей.

Также ВОЗ подсчитала, что с конца мая по конец июня 2024-го было зафиксировано 135 тыс. новых случаев коронавируса, и это почти не отличается от предыдущего месяца. Вместе с тем количество умерших составило за это время более 2 тыс., что на 3% меньше по сравнению с предыдущим периодом.

Хотя после "окончания" пандемии и резкого падения смертности тесты на COVID-19 делают намного меньше людей. Поэтому специалисты признают, что сегодня реальные масштабы распространения коронавируса отследить сложнее.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине тоже набирает обороты новая волна заболеваемости COVID-19, поэтому чтобы эффективно ей противостоять, важно вовремя выявить наличие возбудителя болезни. Для этого нужно сдать тест: самостоятельно (стоимость от 182 грн) или в лаборатории (от 360 грн).

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