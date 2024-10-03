В Гамбурге перекрыли железнодорожный вокзал: у одного из пассажиров заподозрили опасный вирус

Центральный вокзал немецкого Гамбурга был перекрыт из-за госпитализации одного из пассажиров, студента, который из Руанды ехал в Гамбург. Дело в том, что у студента-медика заподозрили заражение вирусом Марбурга.

Как передает Norddeutscher Rundfunk, юноша вылетел из Руанды во Франкфурт в среду утром, но уже в поезде в Гамбург у него появились признаки болезни. Он сам позвонил в органы здравоохранения, чтобы сообщить, что он контактировал с человеком, зараженным вирусом Марбург.

Молодого человека доставили в университетскую больницу Эппендорф на специализированном инфекционном фургоне.

Спасатели (именно они проводили госпитализацию) уверяют, что пассажиры не были в опасности и карантинные меры никому кроме госпитализированного не нужны. Тем не менее, в качестве меры предосторожности были записаны все контактные данные всех пассажиров поезда.

Заражение вирусом Марбурга в Германии не фиксировали с 1967 года.

Острая вирусная геморрагическая лихорадка Марбург характеризуется тяжелым течением, генерализованным поражением кровеносных сосудов с развитием тяжелого геморрагического синдрома, поражением печени, пищеварительной системы, центральной нервной системы и часто кончается смертью.

Возбудитель этой болезни официально признан биологическим оружием.

Болезнь впервые была обнаружена в немецком городе Марбург в 1967 году. Источником инфекции стали привезенные для опытов из Африки зеленые мортышки. Из-за двух зараженных людей возникли вспышки в самом Марбурге, а также во Франкфурте и сербском Белграде. Среди заболевших семеро умерли.

Самая смертельная волна Марбургского вируса была в Анголе в 2005 году, ее жертвами стали более 300 человек. А в Европе за последние 40 лет от этой болезни умер только один человек, и еще один – в США по возвращении из экспедиции в Уганде.

Болезнь начинается внезапно, с лихорадки, сильной головной боли и недомогания. Также общими признаками заражения именно вирусом Марбурга являются диарея, тошнота и рвота.

По данным ВОЗ, в среднем вирус убивает половину инфицированных, а самые опасные штаммы – до 88%. В смертельных случаях у больных наблюдают значительное кровотечение и шок, смерть чаще всего наступает через 8-9 дней после появления симптомов.

Вирус может активно распространяться между людьми при прямом контакте с биологическими жидкостями (кровь, слюна, моча и т.п.), а также с поверхностями и материалами. Кроме того, тела людей, умерших от лихорадки Марбург, могут оставаться заразными во время похорон.

Вакцин или противовирусных препаратов для лечения вируса Марбурга не существует.

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