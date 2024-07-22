В Индии зафиксировали вспышку смертельного вируса: вакцины от него не существует

В Индии стремительно распространяется смертельный вирус Чандипура. Болезней, от которого нет вакцины и который переносится укусами москитов, клещей и комаров, заразились уже 50 человек в штате Гуджарат на западе страны, 16 погибли, среди них по меньшей мере восемь детей.

Такие данные обнародовал министр здравоохранения штата Гуджарат Рушикеш Патель, передает NDTV. По его словам, в Гуджарате симптомы вируса Чандипура были обнаружены у детей, "что вызвало некоторую панику".

Семеро из них в больнице борются за свою жизнь, сообщает Independent.

"Сам по себе вирус Чандипура не является причиной всех симптомов, таких как отек и диарея. Это также может быть связано с энцефалитом. Важная информация об этом вирусе была распространена по всему штату", – заявил министр.

Он добавил, что поручил провести в округах кампанию по распылению порошка малатиона, используемого для борьбы с насекомыми-вредителями, для профилактики заболевания.

Он также попросил чиновников обеспечить немедленное интенсивное лечение пациентов в случае любого вида лихорадки.

После укусов инфицированных насекомых вирус провоцирует симптомы, похожие на грипп.

Все начинается с резкого повышения температуры, затем – сильные головные боли, рвота и судороги. Быстрый прогресс болезни влечет за собой острый энцефалит, который без лечения приведет к коме или смерти.

Вирус Чандипура малоизучен, специфического лечения или вакцины от него не существует. А больше всего недуг поражает маленьких детей.

В Индии периодически фиксируются вспышки этого заболевания. За пределами страны случаев заболевания людей пока не наблюдалось.

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