В Индии зафиксировали второй смертельный случай неизлечимого вируса Nipah: ВОЗ бьет тревогу из-за угрозы эпидемии

В Индии в штате Керала на юге страны от вируса Нипа (Nipah) скончался 24-летний студент. Он стал второй жертвой этой болезни в штате с июля этого года – ранее скончался 14-летний мальчик.

Об этом пишет Reuters. 151 человек, контактировавший с жертвой, находится под наблюдением медиков во избежание распространения смертоносного вируса.

У студента симптомы лихорадки начались 4 сентября, а уже через пять дней он скончался. Тестирование образца его крови, который отправили в Национальный институт вирусологии в Пуне, подтвердило инфицирование Nipah 9 сентября.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицирует Nipah как приоритетный патоген из-за его способности спровоцировать эпидемию. На данный момент нет ни вакцины, которая предотвратила бы заражение, ни препарата для лечения болезни, которую вызывает вирус.

"Части штата Керала являются одними из тех мест, которые находятся в зоне наибольшего риска вспышек вируса. Nipah происходит от плодовых летучих мышей и таких животных как свиньи, и может вызвать смертельную лихорадку, что приводит к отеку мозга у людей", – отмечают в Reuters.

Nipah был связан со смертью десятков человек в Керале с момента его первого появления в штате в 2018 году.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Всемирная организация здравоохранения еще в начале 2021 года предупредила о возможности новой пандемии из-за вируса Nipah.

– А около года назад правительство Индии заявило о вспышке вирусного заболевания Nipah на юге страны, что тогда привело к смерти двух человек. Поскольку вакцины от этой болезни не существует, индийцев призывали соблюдать терапевтические меры и воздерживаться от посещения мест скопления людей.

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