В Италии умер двухлетний мальчик, которому пересадили поврежденное сердце: орган обморозили при перевозке

Двухлетний Доменико умер в субботу в больнице Неаполя после трансплантации сердца, которое оказалось поврежденным при перевозке. Смерть наступила незадолго до 09:30 по местному времени в медучреждении, где ребенок находился на аппарате жизнеобеспечения почти два месяца.

О смерти мальчика журналистам BBC сообщил адвокат семьи Франческо Петруцци. В больнице Monaldi заявили, что у ребенка произошло "внезапное и необратимое ухудшение клинического состояния". По словам юриста, сердце, пересаженное в конце декабря, доставили в медучреждение с существенными повреждениями тканей.

Обстоятельства транспортировки

Адвокат утверждает, что орган перевозили более 800 километров из Больцано в Неаполь в контейнере с сухим льдом без надлежащего температурного контроля. По его словам, сердце прибыло "обожженное морозом" из-за прямого контакта со льдом и отсутствия термометра, который бы предупредил медиков о критически низкой температуре.

Прокуратура открыла уголовное производство. Шестерых медиков официально взяли под следствие. Этот случай вызвал широкий резонанс в Италии, ведь речь идет о трансплантации и организации медицинской логистики, которая обычно имеет четкие протоколы.

Реакция и решение

Мать мальчика Патриция Мерколино ранее обращалась к Папе Римскому с просьбой помочь ее сыну. В субботу она сказала журналистам:"Все кончено. Доменико больше нет". Семья объявила о намерении создать фонд его имени для поддержки детей, которые не могут получить трансплантацию, а также для помощи жертвам врачебной халатности.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила соболезнования семье. Она заявила, что"вся Италия скорбит по маленькому Доменико – воину, которого никогда не забудут", и подчеркнула, что компетентные органы должны полностью выяснить обстоятельства трагедии.

Выводы врачей

В среду консилиум педиатров пришел к выводу, что состояние ребенка не совместимо с повторной трансплантацией. Врачи предупреждали, что длительное использование системы жизнеобеспечения могло негативно повлиять на легкие, печень и почки мальчика.

Министр здравоохранения Италии Орацио Скиллачи ранее заявил, что необходимо "абсолютно четко выяснить, что произошло". По его словам, это нужно и для семьи, и для всех граждан страны. Он также подчеркнул, что национальная система здравоохранения способна решать сложные ситуации, но этот случай требует полного расследования.

