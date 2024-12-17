В Ивано-Франковске женщине удалили опухоль весом 17 кг: откладывала операцию 10 лет. Фото 18+

В Ивано-Франковске хирурги успешно удалили пациентке опухоль весом 17 кг. 57-летняя женщина впервые обратилась за медицинской помощью в 2014 году, но отказывалась от оперативного вмешательства.

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Об этом рассказали в Прикарпатском клиническом онкологическом центре. В Закарпатском противоопухолевом центре еще десять лет назад у пациентки была диагностирована злокачественная лейомиосаркома тела матки (G2).

Несмотря на серьезность диагноза, она отказалась от хирургического лечения и прошла курс шести циклов полихимиотерапии.

В течение семи лет она наблюдалась у специалистов, а результаты обследований свидетельствовали о положительной динамике. Однако в октябре 2024 года начались жалобы на увеличение живота и тяжесть. Пациентку прооперировали команда специалистов в составе хирургов-онкологов, гинекологов и анестезиологов.

"Проведена операция объемом: экстирпация матки с добавками, оментэктомия, биопсия забрюшинных и тазовых лимфатических узлов. Вес удаленной опухоли 17 кг. Пациентка в удовлетворительном состоянии выписана из стационара на 4 сутки", – рассказали в медицинском учреждении.

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В центре рассказали, что лейомиосаркома тела матки – агрессивное и редкое заболевание, составляющее около 1% всех злокачественных новообразований матки. Этот случай привлекает особое внимание благодаря длительному безрецидивному периоду и успешному хирургическому вмешательству после 10 лет ремиссии.

"Этот случай подчеркивает важность мультидисциплинарного подхода в лечении рецидивных форм лейомиосаркомы матки. Оперативное вмешательство даже на поздних стадиях может быть эффективным для облегчения симптоматики и продления жизни. Дальнейшие исследования необходимы для разработки оптимальных протоколов лечения пациентов с этой сложной патологией", – рассказали врачи.

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