В киевском метро состоялся перформанс ко Дню борьбы с раком легких

В киевском метро диктор внезапно закашлялся, когда заканчивал объявление для пассажиров. Событие оказалось социальным перформансом ко Всемирному дню борьбы с раком легкого, который отмечают 1 августа. Организаторы акции решили таким образом привлечь внимание к заболеванию, которое каждый год диагностируют около 13000 украинцев.

Проект "Диктор, который закашлялся" при поддержке Киевского метрополитена стал продолжением Года осведомленности о раке легкого от "Рош Украина". Впервые в Украине объявление в метро использовали для социального перформанса. (Чтобы посмотреть видео доскрольте новость до конца.)

"Рак легкого — один из самых распространенных видов в мире и в Украине, но в информационном пространстве на эту проблему не обращают внимания. Поэтому мы решили громко заявить о ней среди привычного шума прибытия поездов, разговоров между пассажирами и объявлений в метро, — говорит Максим Проскуров, организатор проекта, директор департамента развития системы здравоохранения "Рош Украина" — О раке легкого невозможно молчать, ведь он каждый год уносит жизни свыше 9000 украинцев. Люди часто игнорируют симптомы, и около 70% пациентов попадают к доктору уже на поздних стадиях".

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На станциях звучали стандартные объявления вроде "Уважаемые пассажиры! В кассовом зале работают автоматы для оплаты проезда банковской картой". В конце сообщения диктор закашливался и призывал следить за своим здоровьем, обращать внимание на симптомы и регулярно посещать доктора.

"О раке легкого нужно говорить, чтобы как можно больше людей знали его симптомы и понимали значимость ранней диагностики. Для нас было важно поддержать этот перформанс, тем более, что киевским метро каждый день пользуются около миллиона пассажиров", — отмечает начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский.

Для перформанса организаторы выбрали многолюдные станции киевского метро: "Вокзальную", "Левобережную" и "Театральную".

"Я просто ехала на работу и вдруг услышала этот кашель. Видела, как вокруг меня десятки людей насторожились и подняли головы, — говорит пассажирка Наталья. — Теперь, если у меня появится кашель, я буду более внимательной, не буду списывать все на обычную простуду и позвоню семейному доктору".

Кашель, который не проходит или усиливается, ― один из самых распространенных симптомов рака легкого. Он может быть признаком других заболеваний, но при наличии этого симптома стоит немедленно обратиться к доктору.

"Кашель можно легко перепутать с признаком других болезней и не придать ему значения. Некоторые онкопациенты месяцами не обращали внимания даже на легкое покашливание, ведь были уверены, что это бронхит, простуда или следствие курения", — отмечает Богдан Борисюк, заведующий отделением опухолей легких и средостения Национального института рака.

Год осведомленности о раке легкого — это информационный проект, призванный повысить уровень знаний украинцев об этом заболевании, его первых признаках, группах риска, диагностике, профилактике и лечении. Узнать больше о раке легкого можно на сайте: stoplungcancer.org.ua