В киевском метро состоялся перформанс ко Дню борьбы с раком легких

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Новости медицины
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В киевском метро состоялся перформанс ко Дню борьбы с раком легких

В киевском метро диктор внезапно закашлялся, когда заканчивал объявление для пассажиров. Событие оказалось социальным перформансом ко Всемирному дню борьбы с раком легкого, который отмечают 1 августа. Организаторы акции решили таким образом привлечь внимание к заболеванию, которое каждый год диагностируют около 13000 украинцев.

Проект "Диктор, который закашлялся" при поддержке Киевского метрополитена стал продолжением Года осведомленности о раке легкого от "Рош Украина". Впервые в Украине объявление в метро использовали для социального перформанса. (Чтобы посмотреть видео доскрольте новость до конца.)

"Рак легкого — один из самых распространенных видов в мире и в Украине, но в информационном пространстве на эту проблему не обращают внимания. Поэтому мы решили громко заявить о ней среди привычного шума прибытия поездов, разговоров между пассажирами и объявлений в метро, — говорит Максим Проскуров, организатор проекта, директор департамента развития системы здравоохранения "Рош Украина" — О раке легкого невозможно молчать, ведь он каждый год уносит жизни свыше 9000 украинцев. Люди часто игнорируют симптомы, и около 70% пациентов попадают к доктору уже на поздних стадиях".

Видео дня
В киевском метро состоялся перформанс ко Дню борьбы с раком легких
В киевском метро состоялся перформанс ко Дню борьбы с раком легких
В киевском метро состоялся перформанс ко Дню борьбы с раком легких
В киевском метро состоялся перформанс ко Дню борьбы с раком легких
В киевском метро состоялся перформанс ко Дню борьбы с раком легких
В киевском метро состоялся перформанс ко Дню борьбы с раком легких
В киевском метро состоялся перформанс ко Дню борьбы с раком легких
В киевском метро состоялся перформанс ко Дню борьбы с раком легких
В киевском метро состоялся перформанс ко Дню борьбы с раком легких
В киевском метро состоялся перформанс ко Дню борьбы с раком легких

На станциях звучали стандартные объявления вроде "Уважаемые пассажиры! В кассовом зале работают автоматы для оплаты проезда банковской картой". В конце сообщения диктор закашливался и призывал следить за своим здоровьем, обращать внимание на симптомы и регулярно посещать доктора.

"О раке легкого нужно говорить, чтобы как можно больше людей знали его симптомы и понимали значимость ранней диагностики. Для нас было важно поддержать этот перформанс, тем более, что киевским метро каждый день пользуются около миллиона пассажиров", отмечает начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский.

Для перформанса организаторы выбрали многолюдные станции киевского метро: "Вокзальную", "Левобережную" и "Театральную".

"Я просто ехала на работу и вдруг услышала этот кашель. Видела, как вокруг меня десятки людей насторожились и подняли головы, — говорит пассажирка Наталья. — Теперь, если у меня появится кашель, я буду более внимательной, не буду списывать все на обычную простуду и позвоню семейному доктору".

Кашель, который не проходит или усиливается, ― один из самых распространенных симптомов рака легкого. Он может быть признаком других заболеваний, но при наличии этого симптома стоит немедленно обратиться к доктору.

"Кашель можно легко перепутать с признаком других болезней и не придать ему значения. Некоторые онкопациенты месяцами не обращали внимания даже на легкое покашливание, ведь были уверены, что это бронхит, простуда или следствие курения", — отмечает Богдан Борисюк, заведующий отделением опухолей легких и средостения Национального института рака.

Год осведомленности о раке легкого — это информационный проект, призванный повысить уровень знаний украинцев об этом заболевании, его первых признаках, группах риска, диагностике, профилактике и лечении. Узнать больше о раке легкого можно на сайте: stoplungcancer.org.ua

Проверил:Доктор медицины Виктор Литвиненко
УкраинаКиев