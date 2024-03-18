В кишиневском центре для беженцев из Украины зафиксировали вспышку кори: что происходит
В центре временного размещения беженцев из Украины в Кишиневе произошла вспышка кори. Вирус обнаружили у пяти украинских граждан, в том числе у детей.
Соответствующую информацию сообщил 18 марта заместитель председателя столичного управления медицинской и социальной помощи Владимир Болокан, цитирует его Newsmaker. Болокан отметил, что первые три случая заражения корью были обнаружены в середине прошлой недели, а уже на следующий день количество больных возросло до пяти.
"Все, кто заразился, — граждане Украины. Детей госпитализировали в инфекционную больницу им.Тома Чорба, их состояние стабильное", — добавил чиновник.
Центр для беженцев, где был обнаружен случай заражения вирусом, закрыли на карантин на 21 день.
"Мы приняли меры, чтобы сдержать распространение заболевания, ввели карантин на 21 день с момента обнаружения последнего случая кори. Если в эти дни обнаружим новые случаи заражения, карантин придется продлить", – сообщил Болокан.
Однако чиновник отметил, что нет информации о том, были ли привиты от кори те люди, которые заразились.
"У людей нет документов, и они не хотят сообщать, были ли привиты. Но из разговоров выяснилось, что только одна семья была привита", — добавил он.
Ранее сообщалось, что в Министерстве образования и науки Украины поддержали запрет непривитым детям ходить в учебные заведения из-за угрозы возникновения эпидемии кори. Ограничения посещения учебных заведений действовали в Ровенской и Черниговской областях.
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