В Китае изобрели первого робота, способного выносить ребенка вместо женщины

Китайская компания Kaiwa Technology планирует создать первого в мире гуманоидного робота, способного выносить ребенка вместо женщины. Для этого изобретатели намерены использовать искусственную матку.

Инновация использует искусственную околоплодных вод и питательных веществ через шланг, имитируя естественную беременность. Об этом пишет Interesting Engineering.

Беременные гуманоиды

По данным китайских СМИ, идея компании Kaiwa Technology из Гуанчжоу заключается в создании гуманоида с искусственной маткой в брюшной полости, которая должна вынашивать плод в течение десяти месяцев и родить ребенка.

Планируется, что робот появится на рынке в 2026 году и будет продаваться по цене около 13 900 долларов США. Он призван стать альтернативой беременности для тех, кто хочет избежать тягот человеческого вынашивания. Это заявление вызвало бурную общественную дискуссию – от этической обеспокоенности до обнадеживающих возможностей для бесплодных.

Смелое видение гуманоидного робота для суррогатной беременности было представлено на Всемирной конференции робототехники 2025 года в Пекине Чжаном Цифэном, основателем компании Kaiwa Technology, связанной с Наньянским технологическим университетом.

Что предшествовало

Недавно китайские исследователи представили первого в мире робота-размножателя на базе искусственного интеллекта, способного автономно перемещаться и осуществлять перекрестное опыление, что позволяет сократить расходы, сократить циклы и повысить эффективность.

Напомним, в Пекине состоялись Всемирные игры гуманоидных роботов, которые собрали 280 команд из 16 стран. Это событие стало платформой для демонстрации последних достижений в сфере робототехники и искусственного интеллекта.

Как уже сообщал OBOZ.UA, на форуме Совета по международным отношениям (CFR) генеральный директор Anthropic Дарио Амодей заявил искусственный интеллект может оставить без работы представителей направления разработчика программного обеспечения.

