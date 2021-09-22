В Китае создали 'умные' очки, которые могут замедлить потерю зрения

Китайские ученые разработали специальные очки Stellest, которые могут замедлить развитие миопии (близорукость). В линзы вставлены концентрические кольца, что предназначены для фокусировки света на сетчатке.

При этом изображение делается более четкими и тем самым замедляя скорость изменения формы глазного яблока – отличительный признак близорукости, передает Daily Mail.

Очки Stellest выглядят как обычные очки, но в них используется технология HALT (высокоасферическая линза-мишень), состоящая из 11 колец по 1 мм внутри линз.

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При миопии, когда внешние области сетчатки улавливают расфокусированный свет от удаленных объектов, глазное яблоко реагирует увеличением длины, чтобы сделать изображения более резкими. Но чем больше увеличивается количество попыток сфокусировать эти изображения, тем сильнее и быстрее прогрессирует близорукость.

Линзы Stellest останавливают это, изменяя природу света, который достигает периферии сетчатки. Кольца имеют овальную форму, отражающую форму глазного яблока – считается, что это лучше фокусирует световые лучи на сетчатке.

В исследовании приняли участие 167 детей, которые носили очки по 12 часов в день. Уже через два года прогрессирование близорукости замедлилось на 67%.

Производитель Essilor планирует выпустить спецификации Stellest в китайских больницах, а затем запустить их в других странах.

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