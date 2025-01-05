В Китае вспыхнул новый вирус: он может стать причиной эпидемии
В Китае растет количество случаев HMPV – респираторного заболевания с симптомами, похожими на грипп. В соцсетях появляются фото и видео с переполненными больницами. СМИ Индонезии, Индии и Японии уже предостерегли своих граждан следить за ситуацией и принимать необходимые меры.
Об этом сообщили в NDTV. Внезапный всплеск болезни напоминает людям подобный случай с COVID-19. Однако Пекин убавил события последних дней и сказал, что это ежегодное зимнее явление. Несмотря на предупреждение международных отчетов, Китай уверяет, что путешествовать по стране безопасно.
"Болезни, кажется, менее серьезные и распространяются в меньших масштабах по сравнению с предыдущим годом", – заявила представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин. Она также призвала граждан и туристов учитывать указания, выданные Национальным управлением контроля и профилактики заболеваний Китая.
"Я могу заверить вас, что китайское правительство заботится о здоровье китайских граждан и иностранцев, приезжающих в Китай", – добавила она.
Издание сообщило, что HMPV – это респираторный вирус, вызывающий инфекции верхних и нижних дыхательных путей. Могут возникать симптомы, похожие на грипп, что может привести к серьезным респираторным проблемам. Это особенно опасно для детей и уязвимых групп.
HMPV распространяется через воздух или осязание и приводит к кашлю, лихорадке боли в горле и заложенности. Могут также возникнуть осложнения, такие как бронхит или пневмония.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что в австралийском штате Квинсленд учёные потеряли сотни флаконов со смертельно опасными вирусами. Они исчезли в 2021 году, но следователи подтвердили факт утечки только в августе 2023 года.
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