В марте украинцев ждут четыре магнитных бури: как приготовиться к ''солнечному шторму''

В марте 2023 года магнитные бури накроют Землю четыре раза. Однако среди таких погодных "сюрпризов" в первый весенний месяц не стоит ожидать опасности – мощных магнитных бурь не будет.

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Календарь опасных дат в марте опубликовало издание "Вікна". В частности, специалисты прогнозируют три волны средних возмущений геомагнитного поля и одну слабую магнитную бурю.

Средняя магнитная буря предполагается 4, 19 и 31 марта. А вот 12 марта магнитная буря будет слабой.

Магнитные бури, особенно мощные, которых в этом месяце не будет, обычно могут стать причиной ухудшения самочувствия, настроения, болей в голове, сердце и суставах, упадка сил и бессонницы.

В то же время, и во время средних и слабых возмущений геомагнитного поля следует обратить внимание на свое здоровье и прислушаться к некоторым советам медиков.

Чтобы уменьшить влияние солнечной активности на организм, специалисты советуют больше быть на свежем воздухе, ограничить употребление "тяжелой" пищи алкоголя и кофе. В рацион следует включить много воды, фруктов и овощей.

Кроме того, лучше избегать стрессовых ситуаций, споров, конфликтов, переездов. В целом, организм нельзя в эти дни переутомлять – все важные дела лучше перенести на другой день.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что ученые обнаружили таинственные "искры" на Солнце, которые помогут предсказывать вспышки и магнитные бури.

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