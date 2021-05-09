В Минздраве дали советы, как защитить кожу после антисептиков

Спиртосодержащие антисептики для рук могут повлечь сухость и раздражение кожи, но в меньшей степени, чем мыло.

Об этом сообщили на странице Центра общественного здоровья Минздрава Украины в Facebook. Как сказано в сообщении, исследования показали, что частое мытье рук с обычным или антибактериальным мылом имеет худшее влияние на состояние кожи рук, чем регулярное использование спиртосодержащих антисептиков.

"Спирты являются одними из самых безопасных доступных дезинфицирующих веществ для рук. Так, они могут вызвать сухость и раздражение кожи, но в меньшей степени, чем мыло. Более того, если вы будете мыть руки с мылом горячей водой сразу после применения спиртосодержащего антисептика, то увеличите риски дерматиа", – сказано в сообщении.

Чтобы минимизировать ущерб для рук при использовании антисептиков в ЦОЗ дали советы:

используйте увлажняющие средства по уходу за кожей (крем, лосьон). Они заменят истощенные или замененные липиды, которые способствуют барьерной функции нормальной кожи;

отдавайте предпочтение антисептикам, содержащим в составе смягчающие вещества;

уменьшите дополнительное влияние моющих или дезинфицирующих средств на кожу;

не используйте средства с сильными ароматизаторами или красителями.

"Спиртосодержащей антисептик – это не враг, а защита ваших рук!" – отметили в ЦОЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове презентовали электронный антисептик, который может нейтрализовать до 99% бактерий и вирусов.