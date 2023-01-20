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В Минздраве напомнили женщинам о ПАП-тесте на выявление рака шейки матки, который можно пройти бесплатно

Лилия Рагуцкая
Новости медицины
2 минуты
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В Минздраве напомнили женщинам о ПАП-тесте на выявление рака шейки матки, который можно пройти бесплатно

В Украине продолжается Всемирная неделя осведомленности о раке шейки матки – один из самых распространенных видов онкозаболеваний у женщин. Украинские женщины могут бесплатно проходить диагностику для раннего выявления этого опасного заболевания: ПАП-тест.

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Для этого достаточно посетить гинеколога в учреждениях здравоохранения, законтрактованных Национальной службой здоровья Украины. Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что нужно, чтобы пройти диагностику и какие шесть бесплатных исследований для раннего выявления онкозаболеваний предлагает гражданам государство.

"На этой неделе стартовала Всемирная неделя осведомленности о раке шейки матки. Это один из самых распространенных видов рака у женщин: в 2020 году более 342 тысяч женщин во всем мире умерли от него, в Украине — 1,5 тысячи. В то же время он хорошо поддается лечению в случае своевременного выявления. Поэтому призываю быть внимательными к своему здоровью и регулярно, с учетом особенностей, которые есть во время военного положения, посещать профилактические медицинские осмотры", - отметил министр.

Ляшко подчеркнул, что программа медицинских гарантий дает украинским женщинам возможность бесплатно проходить диагностику для раннего выявления.

"Одним из самых доступных и эффективных методов ранней диагностики является ПАП-тест. Его можно пройти у гинеколога в учреждениях здравоохранения, законтрактованных Национальной службой здоровья Украины, безвозмездно", - подчеркнул глава Министерства здравоохранения.

Чтобы найти ближайшее заведение, где можно пройти ПАП, достаточно позвонить в контакт-центр НСЗУ по короткому номеру 16-77.

"Еще одна возможность предотвратить развитие онкозаболевания – проходить гистероскопию, которая входит в перечень шести безвозмездных исследований для раннего выявления онкологических болезней (подробный перечень услуг для исследования опубликован на сайте НСЗУ (пункты 17-22, файл "Спецификация"). Бесплатно исследование можно пройти по направлению врача, с которым заключена декларация, или по направлению лечащего врача. Берегите свое здоровье и помните: лучше предотвратить заболевание, чем его лечить!" - подчеркнул Ляшко.

В Минздраве напомнили женщинам о ПАП-тесте на выявление рака шейки матки, который можно пройти бесплатно

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что украинки могут бесплатно провериться на рак молочной железы. При раннем выявлении шансы на выздоровление составляют 95%. Поэтому в Минздраве запустили кампанию по бесплатному обследованию украинок. Для прохождения бесплатной маммографии достаточно получить направление у семейного врача.

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