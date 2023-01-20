В Минздраве напомнили женщинам о ПАП-тесте на выявление рака шейки матки, который можно пройти бесплатно

В Украине продолжается Всемирная неделя осведомленности о раке шейки матки – один из самых распространенных видов онкозаболеваний у женщин. Украинские женщины могут бесплатно проходить диагностику для раннего выявления этого опасного заболевания: ПАП-тест.

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Для этого достаточно посетить гинеколога в учреждениях здравоохранения, законтрактованных Национальной службой здоровья Украины. Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что нужно, чтобы пройти диагностику и какие шесть бесплатных исследований для раннего выявления онкозаболеваний предлагает гражданам государство.

"На этой неделе стартовала Всемирная неделя осведомленности о раке шейки матки. Это один из самых распространенных видов рака у женщин: в 2020 году более 342 тысяч женщин во всем мире умерли от него, в Украине — 1,5 тысячи. В то же время он хорошо поддается лечению в случае своевременного выявления. Поэтому призываю быть внимательными к своему здоровью и регулярно, с учетом особенностей, которые есть во время военного положения, посещать профилактические медицинские осмотры", - отметил министр.

Ляшко подчеркнул, что программа медицинских гарантий дает украинским женщинам возможность бесплатно проходить диагностику для раннего выявления.

"Одним из самых доступных и эффективных методов ранней диагностики является ПАП-тест. Его можно пройти у гинеколога в учреждениях здравоохранения, законтрактованных Национальной службой здоровья Украины, безвозмездно", - подчеркнул глава Министерства здравоохранения.

Чтобы найти ближайшее заведение, где можно пройти ПАП, достаточно позвонить в контакт-центр НСЗУ по короткому номеру 16-77.

"Еще одна возможность предотвратить развитие онкозаболевания – проходить гистероскопию, которая входит в перечень шести безвозмездных исследований для раннего выявления онкологических болезней (подробный перечень услуг для исследования опубликован на сайте НСЗУ (пункты 17-22, файл "Спецификация"). Бесплатно исследование можно пройти по направлению врача, с которым заключена декларация, или по направлению лечащего врача. Берегите свое здоровье и помните: лучше предотвратить заболевание, чем его лечить!" - подчеркнул Ляшко.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что украинки могут бесплатно провериться на рак молочной железы. При раннем выявлении шансы на выздоровление составляют 95%. Поэтому в Минздраве запустили кампанию по бесплатному обследованию украинок. Для прохождения бесплатной маммографии достаточно получить направление у семейного врача.

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