В Минздраве опровергли популярный миф о хождении зимой без шапки

Неношение шапки вовсе не связано с вероятностью заболеть менингитом. Ведь этот недуг является инфекцией, которая передается от человека к человеку.

Популярный миф, который утверждает: "Если зимой не носить шапку, можно подхватить менингит", опровергло Министерство здравоохранения (Минздрав) на официальной странице в Facebook. При этом специалисты подчеркнули, что шапку зимой носить все же нужно.

"Иногда так не хочется ее надевать, потому что она может испортить прическу или это просто неудобно. Но большинство людей ее носят, потому что помнят, как родители пугали их болезнями. Особенно менингитом, который может привести к осложнениям и даже смерти", – отметили в Минздраве.

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Там подчеркнули, что ношение шапки зимой поможет человеку избежать переохлаждения и защитит волосы, которым низкие температуры вредят. Однако от менингита головной убор, к сожалению, спасти не сможет.

Ведь менингит – это воспаление защитных оболочек головного или спинного мозга. Его часто можно спутать с простудой, из-за чего теряется драгоценное время. Заболевание развивается быстро, а вероятность осложнений и смерти при нем очень высока.

Причинами возникновения этого недуга могут быть вирусы, бактерии и грибки. Бактериальный менингит крайне опасен – если вовремя не получить медицинскую помощь, смерть может наступить в течение нескольких часов. Хотя большинство больных излечивается от этого вида менингита, существует риск осложнений, в частности, повреждение мозга, потеря слуха и т. д.

По словам специалистов, попав в кровь, возбудитель болезни направляется к оболочкам мозга, где и возникает воспалительный процесс. Подробнее о типах, причинах, симптомах менингита и его профилактике можно узнать по ссылке.

"Зимой риск заболеть менингитом повышается, потому что мы часто контактируем с людьми в закрытых помещениях. Если не соблюдать правила гигиены, то можно легко инфицироваться. А шапка не является препятствием для попадания возбудителя болезни в организм", – отметили в Минздраве.

Также добавили, что наиболее эффективной профилактикой менингита является вакцинация. Прививка против этого недуга относится к рекомендованным, а не обязательным, однако именно она способна защитить человека и его близких от менингита.

"А что касается шапки в холодное время года, то ее все-таки лучше носить во избежание обморожений", – подытожили специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Виннице от менингита скончался 52-летний мужчина. Диагноз подтвердили, когда он впал в кому после визита стоматолога. Медики не смогли спасти винничанина.