В Минздраве призвали родителей вакцинировать от полиомиелита детей, пропустивших прививку

Украинцев призвали вакцинировать от полиомиелита пропустивших прививку детей. Из-за подтвержденного случая риск заболеть полиомиелитом появился во всех областях Украины, особенно для невакцинированных детей младше 5 лет.

Такое заявление прозвучало 26 октября на совместном пресс-брифинге по случаю Всемирного дня борьбы с полиомиелитом, сообщает пресс-служба Минздрава. Партнеры Глобальной инициативы по ликвидации полио провели прессбрифинг, чтобы привлечь внимание к этой опасной болезни.

Министерство здравоохранения совместно с Центром общественного здоровья, Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (СDC) призвали украинских родителей наверстать прививки, чтобы защитить детей от полиомиелита.

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“Сейчас очень важно говорить о полиомиелите, ведь он впервые за много лет вернулся в Украину. И пока продолжается эпидемиологическое расследование этого случая под угрозой – все невакцинированные дети до 5 лет. Полиомиелит может вызвать паралич на всю жизнь, а иногда – привести к смерти. Я призываю родителей не рисковать здоровьем своих детей! Проверьте вакцинальный статус ребенка и если вы отказались от прививок или пропустили по каким-либо причинам, обратитесь к семейному врачу или педиатру и наверстайте их. Согласно Национальному календарю профилактических прививок, детей вакцинируют от полиомиелита в 2, 4, 6, 18 месяцев, 6 лет и 14 лет. Прививки – бесплатны и все регионы обеспечены качественными вакцинами в достаточном количестве”, – подчеркнул Игорь Кузин, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины.

Ирина Кисляк, специалист отдела организации эпиднадзора Центра общественного здоровья Украины, обратила внимание на группы риска и призвала их вакцинироваться.

"Прежде всего, нужно пересмотреть свое отношение к вакцинации от полиомиелита родителям, чьи дети не получили прививки вовремя. Ведь именно их дети могут заболеть этим недугом и распространить его”, – отметила Кисляк.

Международные эксперты советуют родителям детей до 5 лет оградить их от страшной болезни, если этого еще не сделали.

“Полиомиелит в любой стране представляет угрозу всем детям во всем мире. За первые 8 месяцев этого года в Украине только 53% детей до 1 года получили свою дозу вакцины от полио. Сегодня я обращаюсь к украинским родителям. Очень важно, чтобы ваши дети получили прививки по национальному календарю. От полио нет лекарства, и вакцинация является единственной возможной защитой”, – отмечает Мурат Шахин, глава офиса ЮНИСЕФ в Украине.

Согласно национальным и международным требованиям, сейчас идет эпидемиологическое расследование и определение обстоятельств, включая отслеживание контактов и усиление лабораторного надзора в регионе. Это поможет отследить все имеющиеся и эпидемиологические случаи инфицирования, а также установить, как вирус попал в страну.

"Многие страны Европейского региона ВОЗ и всего мира сообщили о пробелах в охвате плановой иммунизации. Причиной является пандемия COVID-19, поскольку системы здравоохранения и иммунизации перегружены реагированием на COVID-19, а также развертыванием вакцинации против COVID-19. В то же время любое снижение или разрыв в плановом охвате вакцинацией создает возможности для распространения заболеваний, которые могут быть предотвращены вакциной, в частности, полиомиелита, среди непривитых. ВОЗ и альянс ключевых партнеров и заинтересованных сторон, включая ЮНИСЕФ, призывают страны и родителей оставаться бдительными в борьбе с этой болезнью. Ни один ребенок не должен страдать от болезней, которые можно предотвратить путем вакцинации", – отметил Гийом Симонян, руководитель программы ВОЗ по вопросам чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, Бюро ВОЗ в Украине.

В зависимости от результатов исследования правительство при поддержке международных партнеров разработает план действий, чтобы остановить распространение вируса и защитить детей.

Напомним, еще недавно только несколько стран сообщали о случаях инфицирования полиовирусом. В октябре 2021 года полиомиелит стал причиной паралича у невакцинированного полуторагодовалого ребенка в Ривненской области.

Из-за подтвержденного случая риск заболеть полиомиелитом появился во всех областях Украины, особенно для непривитых детей младше 5 лет. В Минздраве сообщили, что если у вашего ребенка возникли симптомы – диарея, тошнота, рвота, головная боль, боль в животе и горле, лихорадка или слабость в руках или ногах – следует немедленно обратиться за помощью к семейному врачу или другому медицинскому работнику.

Полиомиелит – опасное вирусное заболевание, которое может вызвать неизлечимый паралич и даже смерть. Часто носители полио не имеют никаких симптомов болезни или путают их с симптомами ОРВИ или расстройства желудка, однако продолжают инфицировать других, если у них нет достаточного количества прививок.