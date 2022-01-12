В Минздраве рассказали, как не спутать COVID-19 с туберкулезом: главные отличия

Такие болезни как коронавирус COVID-19 и туберкулез часто сопровождаются похожими симптомами. Поэтому важно понимать, как их отличить, и вовремя обратиться за медицинской помощью.

Как не спутать болезни, рассказали в Министерстве здравоохранения. Их проанализировали по симптомам и характеру.

Начало заболевания

Туберкулез обычно не проявляется быстро: начало заболевания может растянуться на несколько недель, а иногда и месяцев. COVID-19 характеризуется острым течением на протяжение недели и длится около двух недель.

Слабость и усталость

Туберкулез может характеризоваться снижением работоспособности и общей утомляемостью. COVID-19 – зависит от тяжести заболевания.

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Температура

COVID-19 может сопровождаться високою температурою. При легкой форме – до 38 °С, при тяжелой – свыше 38 °С. Во время туберкулеза наблюдается незначительное повышение температуры тела до 37 – 37,2 С, при тяжелых формах – выражена лихорадка.

Потливость

Человек, заболевший туберкулезом, может потеть ночью, также без "определенной" причины похудеть. Для COVID-19 такие симптомы не характерны.

Одышка

Это симптом обоих заболеваний. Во время туберкулеза она может появляться при физической нагрузке, также может наблюдаться при тяжелых распространенных формах туберкулеза со значительным поражением легочной ткани.

Для COVID-19 она не характерна только при легкой форме течения, но может появляться при средней и тяжелой форме.

Кровохарканье

При тяжелой форме COVID-19 может быть. При туберкулезе этот симптом наблюдается при тяжелых распространенных формах болезни со значительным поражением легочной ткани.

Другие симптомы

Кроме того, для COVID-19 характерны такие симптомы, как головная боль, насморк, заложенность носа, боль в горле и мышцах, может быть постоянный сухой кашель, искажение вкуса и/или запаха или полная потеря их восприятия. Также может быть характерно изменение психического состояния человека.

Туберкулез – кашель может длиться более 2 недель и, как правило, с мокротой.

В Минздраве призвали украинцев в любом случае консультироваться с врачом и не устанавливать диагноз самостоятельно.

Напомним также, что проявления коронавируса при заражении штаммом Омикрон больше похожи на простуду, чем на COVID-19. Это приводит к путанице и к тому, что часть инфицирований им просто не фиксируется. В частности, зараженные жалуются на головные боли, боль в горле, насморк, усталость и чихание.

Ввиду этого, людям с симптомами простуды, а не только с классическими проявлениями коронавируса, следует проходить тестирование на диагностику болезни методом ПЦР.

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глава Бюро ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт назвал симптомы постковидного синдрома. Среди других он перечислил: усталость, одышку, головокружение, потерю обоняния и вкуса, проблемы с памятью, депрессию, кашель, недомогание после погрузки, нарушение сна и тахикардию.