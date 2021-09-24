В Минздраве рассказали, как правильно лечить ОРВИ: нужно ли принимать антибиотики

Острые вирусные инфекционные заболевания (ОРВИ) необходимо лечить, воздействуя на отдельные симптомы. При этом нужно не заниматься самолечением, а обратиться за помощью к врачам.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины. Нельзя принимать антибиотики без назначения врача, который выписывает лекарство после анализа крови. Ведь больной не может отличить бактериальную инфекцию от вирусной.

В министерстве рассказали, что при ОРВИ необходимо лежать в постели и отдыхать. Выздоровлению помогает обильное питье теплой воды и сбалансированое питание. Также нужно проветривать помещение. В случае необходимости можно принимать жаропонижающие лекарства.

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В Минздраве подчеркнули, что при осложнениях антибиотики тоже не помогут. Например, при осложнениях от гриппа, когда пациент не вакцинирован, врач может выписать специфические лекарства, которые используют только для предотвращения тяжелых форм гриппа.

Врачи акцентировали, что прием антибиотиков не воздействуют на вирусы.

"Поэтому, если вы примете антибиотик, ваша вирусная инфекция никуда не исчезнет, ​​а риск того, что антибиотик вам не поможет в будущем, – сильно повысится", – пояснили медики.

Минздрав призвал украинцев сделать прививку против сезонного гриппа, который традиционно усиливается в осенне-зимний период. Более того, в этом году в Украине ожидают сразу четыре штамма инфекционного заболевания.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач рассказал, что симптомы COVID-19, гриппа и сезонной аллергии совпадают, поэтому нужно их отличать.

Врач-пульмонолог сообщил, что человек, заболевший гриппом, заразиться коронавирусом не сможет. Однако если инфицирующая доза COVID-19 большая или есть иммунная склонность к вирусу, то заражение может произойти.