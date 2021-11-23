В Минздраве рассказали о связи COVID-19 и тромбоза: как распознать опасное осложнение

Марина Погорилко
Новости медицины
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Тромбоз у больных COVID-19 – довольно распространенное явление

Тромбоз у больных COVID-19 – довольно распространенное явление, которое может иметь необратимые последствия для жизни человека. В частности, диагноз "тромбоэмболия легочной артерии" присутствует у более половины умерших вследствие COVID-19.

Это подтверждает исследование, сообщили в Facebook Министерства здравоохранения Украины. Отмечается, что другое исследование, проведенное во Франции и Нидерландах, свидетельствует, что около 20-30% пациентов, тяжело перенесших коронавирусную болезнь, имеют тромботические осложнения.

В связи с этим в Минздраве призвали при первых симптомах обращаться за помощью врачей. Поскольку, несмотря на то, что вопрос образования тромбов у больных COVID-19 до сих пор изучается, методы его лечения и профилактики доказательны и известны врачам.

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В то же время специалисты сообщили, как распознать у себя признаки тромбоза. Отмечается, что наиболее распространенными симптомами являются:

  • боль и/или чувствительность в икрах или бедрах;

  • отек стопы или лодыжки;

  • покраснение и/или заметное изменение цвета тела.

"Одышка, частое дыхание, боль в груди, быстрый пульс, головокружение и/или потеря сознания могут являться признаками и симптомами тромбоэмболии легочной артерии", – отметили медики.

В общем, тромбоз – это состояние, при котором у человека образуются сгустки крови в сосудах, то есть тромбы. В зависимости от места их образования тромбоз может быть – венозный или артериальный. Потенциально он может привести к смерти, предупредили в Минздраве.

По словам экспертов, к тромбозу могут привести следующие факторы:

  • курение;

  • употребление противозачаточных таблеток;

  • варикозное расширение вен;

  • малоподвижный образ жизни;

  • ожирение;

  • беременность;

  • употребление алкоголя и т.д.

Кроме того, к факторам образования тромбов относятся длительное пребывание на больничной койке, хирургические операции, онкологические заболевания, случаи тромбозов в семье.

Для предупреждения осложнений в форме тромбоза, к которым может привести COVID-19, в министерстве призвали граждан вакцинироваться и сохранить свое здоровье.

В Минздраве рассказали о связи COVID-19 и тромбоза
В Минздраве сообщили, как распознать признаки тромбоза.
В министерстве сообщили, чем опасен тромбоз

Напомним, ранее львовские медики сообщили, что коронавирусная инфекция стала более агрессивной и приводит к тяжелым последствиям, таким как тромбоз в кишечнике и нижних конечностях. В зоне риска – люди старше 60 лет и те, кто страдает тяжелыми хроническими заболеваниями.

Вирус обуславливает тромбирование мелких и крупных сосудов в разных участках тела. Чаще всего от его агрессии страдают легкие, в них вирус вызывает агрегацию мелких клеток крови, приводящую к микротромбированию. По словам врачей, во Львове, чтобы спасти жизнь трем невакцинированным пациентам из-за тяжелого течения коронавируса, пришлось ампутировать больным конечности.

Отмечается, что количество возникновения тромбозов во время заболевания штаммом Дельта повысилось в три раза. Также существует угроза инсультов, часто приводящих к смерти пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дельта-штамм коронавируса начал серьезно поражать детей. Если у заболевшего ребенка появилась сыпь на теле, то это может свидетельствовать о смертельно опасном осложнении болезни, известном как синдром Кавасаки.

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Проверил:Доктор медицины Виктор Литвиненко

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