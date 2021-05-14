В Минздраве заговорили об оптимизации системы постановки диагноза: что предусматривает

Ключевым условием эффективности оказания медицинских услуг является обеспечение четкого маршрута пациента начиная от проведения скрининга до установления диагноза и оказания услуг, в соответствии с ним. Установление диагноза является первым этапом для начала лечения, поэтому скорость постановки диагноза напрямую влияет на скорость получения пациентом необходимого лечения.

Со своей стороны, сложная система постановки диагноза является барьером для пациента для получения необходимых медицинских услуг.

Сейчас в Украине существует юридическая коллизия на уровне двух законов Украины, которые определяют процедуру постановки диагноза психических и поведенческих расстройств связанных с употреблением психоактивных веществ. Так, ЗУ "О психиатрической помощи" определяет, что диагноз может ставиться единолично врачом-психиатром и только в отдельных случаях есть потребность в привлечении комиссии. Со своей стороны, в соответствии с ЗУ "О мерах противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и злоупотреблению ими" диагноз должен устанавливаться врачебно-консультативной комиссией.

По результатам опроса врачей, которые представила Ирина Иванчук, начальник отдела вирусных гепатитов и опиоидной зависимости ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины", на конференции "Наркотическая и алкогольная зависимость: безопасность общества, защита несовершеннолетних, психическое здоровье" выявлено, что по мнению опрошенных преимуществами единоличного установления диагноза врачом являются:

уменьшение нагрузки на медицинский персонал и экономия ресурсов лечебного учреждения;

реализация права врача-нарколога осуществлять свои обязанности по установлению диагноза;

упрощение организационных процедур и скорость постановки диагноза

В то же время, врачи говорили о таких преимуществах установления диагноза с привлечением врачебно-консультативной комиссии, как:

уменьшение персональной юридической ответственности врача за последствия установления диагноза;

возможность привлечения дополнительных специалистов для диагностики и подтверждения диагноза;

минимальная коррупционная составляющая,

Во избежание гипер- и гиподиагностики.

Иванчук также проанализировала недостатки единоличной диагностики, о которых говорили врачи отвечая на вопрос опроса отметив, что большинство страхов основываются на желании разделить коллективную ответственность и легко могут быть нейтрализованы через стандартизацию и определение четких диагностических критериев, инструментов и тому подобное.

Со своей стороны субъективность в принятии решения решается квалификацией врача, который кроме получения квалификационного уровня постоянно повышает свою квалификацию.

Представитель ЦОЗ также рассказала, что врачи говорили о рисках случаев симуляции наркозависимости, подчеркнув, что закон Украины "О психиатрической помощи" предусматривает установление диагноза единолично врачом, несмотря на то, что определенные психические расстройства легче симулировать, чем зависимость от употребления психоактивных веществ. Именно поэтому указанные опасения вряд ли есть чем-то, что действительно встречается на практике.

Подытоживая, Иванчук отметила, что норма о постановке диагноза врачебно-консультативной комиссией и в условиях стационара значительно ограничивает доступ пациентов к лечению, приводит к чрезмерному и неоправданному расходованию бюджетных средств, как на оплату пребывания в стационаре, так и содержание в штатном расписании учреждения здравоохранения "я большого количества врачей определенной специализации для образования комиссии.

Такая практика постановки диагноза является обременительной и экономически неоправданной, а также такой, что не позволяет оперативно предоставлять услуги по лечению и реагировать на потребности пациента.

Учитывая международные подходы, баланс рисков и преимуществ различных подходов и исходя из понимания необходимости внедрения научно обоснованных и экономически эффективных подходов, сейчас необходимо привести нормативно-правовую базу в соответствие с международными практиками и подходами с целью обеспечения максимально быстрого доступа пациентов к лечению, путем отмены положений в ЗУ "О мерах противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и злоупотреблению ими", утверждающие постановку диагноза и внедрение в практику ЗУ "О психиатрической помощи".

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