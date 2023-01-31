В начале февраля Землю накроет сильная магнитная буря: врачи рассказали, как пережить без вреда для здоровья

Еще несколько магнитных бурь накроют Землю до конца зимы 2023 года. Всего в феврале будет 4 магнитные бури, одна из них в начале месяца может вызвать плохое самочувствие у метеозависимых людей.

Видео дня

Ее стоит ожидать 5 февраля. Кроме того, 7 февраля Землю накроет средняя магнитная буря, 10-го – сильная и еще одна слабая 15-го.

Как известно, волнение геомагнитного поля планеты больше остальных влияет на людей, имеющих хронические заболевания. Общее ухудшение самочувствия в эти дни могут почувствовать люди с заболеваниями сердца, нервной системы, устаревшими или свежими травмами, болезнями сосудистой и эндокринной систем.

Как бороться с влиянием магнитных бурь:

– не употреблять алкоголь, много кофе и воздержаться от жирной и вредной пищи;

– выпивать в день не менее 1,5 литра воды;

– следить за режимом сна, больше гулять на свежем воздухе;

– избегать ссор и конфликтных ситуаций;

– не планировать дальние поездки и уменьшить нагрузку на нервную систему.

Стоит помнить, что в периоды, когда на Землю надвигается магнитная буря, можно ощутить такие симптомы, как головокружение, скачки артериального давления, утомляемость, апатия, перепады настроения, агрессивность, раздражительность, повышенная сонливость или наоборот – бессонница.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2023 года ожидаются две сильные магнитные бури, а также еще одна, но меньшей силы. Метеозависимым людям следует быть подготовлены и помнить о влиянии солнечной активности на самочувствие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!