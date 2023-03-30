В последние дни марта Землю накроет магнитная буря: советы врачей, как уберечь здоровье
В последние дни этого месяца, 30 и 31 марта, Землю накроет очередная магнитная буря. А возмущения магнитного поля нашей планеты, как известно, могут привести к ухудшению самочувствия части населения.
К счастью, эта магнитная буря будет слабой и продлится всего два дня. Об этом сообщает погодный сайт Gismeteo.
В начале апреля колебания магнитного поля Земли станут менее активными.
Метеозависимые люди во время магнитных бурь могут чувствовать себя хуже, чем обычно. То же самое касается пожилых людей, беременных и людей с хроническими заболеваниями. Нередко после вспышек на Солнце они жалуются на головные боли, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость и бессонницу, а также другие симптомы.
Возможно, что люди, узнав о буре, сами настраивают себя на ухудшение самочувствия, однако дополнительно позаботиться о здоровье в эти дни не помешает.
Как уберечь здоровье во время магнитных бурь
Врачи советуют в первую очередь стараться соблюдать режим сна и давать организму достаточно времени для отдыха.
Также они рекомендуют пить больше воды и добавить в свой рацион сезонные фрукты и овощи. А вот исключить из него или хотя бы свести к минимуму стоит алкоголь и напитки, содержащие кофеин.
Не стоит пренебрегать активным отдыхом и прогулками на свежем воздухе – они помогут как морально, так и физически.
Ранее OBOZREVATEL предупреждал о том, что март 2023 года ознаменуется магнитными бурями, которые могут негативно повлиять на организм человека. Больше всего от возмущений геомагнитного поля страдают люди старшего возраста – для них в этот период характерны нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы.
О том, что такое магнитные бури и как они возникают, читайте в нашем материале.
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