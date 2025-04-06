Министерство здравоохранения Украины решило, что аптеки – это роскошь. Особенно в селах, где кроме ларька с пивом и отделения "Укрпочты" давно уже ничего нет. Поэтому вместо аптек – доставка лекарств по почте. Реформа, говорят.

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В Украине более 5 тысяч населённых пунктов вообще без аптек. А теперь станет еще больше - спасибо новым "правилам игры".

Почтовые операторы типа "Укрпочты" и "Новой почты" не имеют возможности перевозить лекарства, требующие особых условий хранения. Но Минздрав, похоже, считает, что диабетикам достаточно чая с медом.

Аптечные сети в селах закрываются: логистика дорога, прибыли мало, а теперь еще и новые регуляции от Минздрава.

Минздрав уверяет: "Это не давление на аптеки". Это как сказать, что выбить у бабушки костыль – это забота о ее мобильности.

Логика министерства железная: пусть больные заказывают доставку и ждут три дня. А если не доживут – ну, минус один пациент, меньше затрат.

Скоро лекарство будет продавать по каталогу, как трусы в 90-х: "Выбери свой диагноз - и мы доставим тебе пустую надежду в конверте".

Вместо аптеки - "письмо счастья" от "Укрпочты". Держись, мы едем!