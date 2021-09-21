В Сингапуре остатки фруктов решили превращать в антибактериальные повязки

Ученые в Сингапуре решили из пищевых отходов изготавливать антибактериальные повязки. Специалисты Наньянского технологического университета (NTU) придумали как из шелухи дуриана делать антибактериальные гелевые повязки.

Как пишет Reuters, в процессе переработки из шелухи фруктов добывают порошок целлюлозы, который потом смешивают с глицерином. В результате такая мягкая смесь получается в виде гидрогеля, из которого делают повязки.

Отмечается, что в Сингапуре население ежегодно употребляют в пищу около 12 млн дурианов, после чего остается огромное количество шелухи и семян. Ранее отходы от фруктов сжигали, что приводило к загрязнению окружающей среды.

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Ученые отметили, что таким образом, они могут перерабатывать и другие другие пищевые отходы, такие как соевые бобы и отработанное зерно. К тому же полеченный гидрогель в сравнении с простыми повязками лучше охлаждает и увлажняет раны, способствуя скорому заживлению раны.

Кроме того, производство гидрогеля более выгодно обычных повязок, в чей состав входят дорогие металлические соединения, такие как ионы серебра или меди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые назвали продукты, которые укрепляют иммунитет и снижают риск заражения COVID-19.